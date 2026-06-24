Il primo “pranzo sociale” per Alemanno da cittadino libero

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Oltre 200 in un ristorante sulla via Tiburtina

di Askanews - 24 Giugno 2026

Roma, 24 giu. (askanews) – “Gianni, Gianni, Gianni”. Viene accolto così al ristorante ‘Il mozzico’ su via Tiburtina, a Roma, a poche centinaia di metri dal carcere di Rebibbia, all’interno di un centro sportivo. Appena uscito dal penitenziario l’ex sindaco è stato invitato da supporter e amici nel locale per un “pranzo sociale”.

Sono tanti i selfie, gli abbracci, i saluti che vengono fatti ad Alemanno. Ci sono ragazzi e signore in abito lungo, spicca Sylvie Lubamba sorridente e contenta. “Festeggiamo l’onomastico del nostro leader”, spiega la showgirl in completo bianco. Tra i tanti che sono intorno ad Alemanno si notano i volti più o meno noti del movimento Indipendenza! al quale aveva dato vita proprio l’ex primo cittadino della Capitale prima di tornare in carcere il 31 dicembre 2024.

Tra i tanti che aspettano il menù fisso previsto in programma vedi ex esponenti della destra romana, ma anche giovani attivisti del nuovo partito di Vannacci. “A noi lo spaghetto”, ride qualcuno vicino all’area giochi, mentre i bambini fanno lezione di nuoto. “Qui non c’era nulla – si racconta – con Alemanno sindaco venne recuperato questo spazio. E’ uno dei ‘Punti verde qualità’. Il suo programma è stato interrotto. Ma siamo tornati, torniamo”.