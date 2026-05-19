Iran, Trump rinvia l’attacco: “Sviluppo positivo”

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"I Paesi del Golfo ci chiedono tempo per chiudere un accordo"

di Askanews - 19 Maggio 2026

Washington, 19 mag. (askanews) – Alla Casa Bianca, Donald Trump dice di aver rinviato un attacco militare contro l’Iran dopo le richieste di diversi Paesi del Medio Oriente.

Secondo il presidente degli Stati Uniti, Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi Uniti e altri Paesi ritengono che un accordo con Teheran sia vicino.

“Altri Paesi sono venuti da me e mi hanno detto che stavamo per lanciare un attacco molto importante domani. Io l’ho rinviato per un po’. Spero magari per sempre, ma forse solo per poco. Naturalmente – ha detto Trump – abbiamo avuto discussioni molto importanti con l’Iran e vedremo a cosa porteranno. Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi Uniti e altri mi hanno chiesto se potevamo rinviare di due o tre giorni, per un breve periodo, perché pensano di essere molto vicini a un accordo. E se possiamo farlo, se nessuna arma nucleare finirà nelle mani dell’Iran, credo che, se loro saranno soddisfatti, probabilmente lo saremo anche noi”.

“Abbiamo informato Israele, abbiamo informato altre persone in Medio Oriente che sono state coinvolte con noi. È uno sviluppo molto positivo, ma vedremo se porterà davvero a qualcosa. Ci sono stati momenti – ha aggiunto il presidente statunitense – in cui pensavamo di essere abbastanza vicini a un accordo, e poi non ha funzionato. Ma questa volta è un po’ diverso. Eravamo pronti a partire domani, con un’operazione molto grande. Non era qualcosa che volevo fare, ma non abbiamo scelta, perché non possiamo permettere che l’Iran abbia un’arma nucleare”.