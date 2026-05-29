Iran, Vance: molto vicini a un’intesa, ma alcuni punti da precisare

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Vice presidente Usa: "Iraniani stanno negoziando in buona fede"

di Askanews - 29 Maggio 2026

Joint-Base Andrews (Maryland), 29 mag. (askanews) – “Non ci siamo ancora, ma siamo molto vicini e continueremo a lavorarci”: lo ha detto il vice presidente americano, JD Vance, rispondendo a una domanda della stampa sul memorandum di intesa con l’Iran rientrando a Washington dopo una visita all’Accademia dell’Aeronatica militare Usa nella contea El Paso, in Colorado.

“Stiamo ancora discutendo su un paio di punti relativi alla formulazione linguistica”, ha precisato il vice presidente, secondo cui gli iraniani stanno “negoziando, almeno finora, in buona fede, e stiamo facendo progressi”.

Vance ha precisato che alcuni punti sul programma nucleare iraniano sono ancora in sospeso: “Ci sono un paio di questioni riguardanti il nucleare, le scorte di uranio altamente arricchito e anche la questione dell’arricchimento. Quindi stiamo dialogando”.

“Speriamo di continuare a fare progressi e che il presidente possa approvare l’accordo, ma ovviamente questo è ancora da vedere”, ha concluso il vice presidente.