Cronaca

Texas, 17enne azzannato da uno squalo al largo di Galveston

17enne texano finisce sotto i denti di uno squalo e scatta una corsa contro il tempo tra guasti in mare e soccorsi della Guardia Costiera.

di Gianluca Pascutti - 29 Maggio 2026

Un’uscita di pesca in mare aperto si è trasformata in un’emergenza drammatica al largo di Galveston, in Texas, dove un ragazzo di 17 anni è stato morso da uno squalo mentre si trovava in barca con il padre. L’episodio, avvenuto il 25 maggio 2026, ha immediatamente attirato l’attenzione nazionale per la dinamica insolita e per la complessità dei soccorsi, resi ancora più difficili da un guasto improvviso all’imbarcazione.

La dinamica dell’attacco: cosa è accaduto a bordo

Il giovane stava partecipando a una battuta di pesca in acque profonde, a circa due ore dalla costa. Durante il recupero di uno squalo agganciato alla lenza, l’animale ha reagito con violenza, riuscendo a colpire il ragazzo a una gamba. Il morso è stato immediato e profondo, tanto da richiedere un intervento urgente per contenere l’emorragia. Il padre, unico adulto presente a bordo, ha applicato un laccio emostatico di fortuna, una manovra che si è rivelata fondamentale per stabilizzare il figlio nei minuti successivi. La barca ha quindi iniziato il rientro verso il Galveston Yacht Basin, ma un guasto al motore ha rallentato drasticamente la navigazione, trasformando la corsa contro il tempo in una situazione critica.

L’arrivo della Guardia Costiera e il trasferimento in ospedale

Con l’imbarcazione in difficoltà e il ragazzo ancora sanguinante, il padre ha lanciato una richiesta di soccorso. Una squadra della U.S. Coast Guard ha raggiunto la barca, applicando un secondo laccio emostatico per contenere ulteriormente la perdita di sangue. Il 17enne è rimasto cosciente e collaborativo durante tutte le operazioni, un dettaglio che ha rassicurato i soccorritori sulla sua stabilità immediata. I soccorritori hanno trasferito il giovane al University of Texas Medical Branch, dove i medici lo hanno preso in carico immediatamente. Le autorità non diffondono ancora informazioni definitive sulla gravità delle ferite e non confermano la specie dello squalo coinvolto, un dettaglio che richiede ulteriori verifiche tecniche prima di essere comunicato.