Storie

Eternamente Marilyn: l’icona della terra di mezzo

Cent’anni dopo la sua nascita continua a illuminare ciò che l’Italia sogna, ciò che teme e ciò che non riesce ancora a dire ad alta voce

di Andrea Fiore - 29 Maggio 2026

Negli anni in cui Marilyn Monroe compariva sulle copertine italiane, il Paese viveva una doppia vita. Da un lato il boom economico, la televisione che entrava nelle case, la sensazione che il futuro fosse finalmente a portata di mano. Dall’altro un’Italia che teneva il desiderio sotto chiave: si provava, ma non si diceva. Si guardava, ma con cautela. Si sognava, ma sempre con un po’ di vergogna addosso.

In questo spazio sospeso è arrivata lei, non come una diva lontana, ma come una scorciatoia emotiva. Un’immagine che permetteva di sentire qualcosa senza doverlo confessare. Portava una leggerezza che qui mancava, una libertà che sembrava proibita, una sensualità che non aveva bisogno di spiegazioni. Le sue foto non erano semplici immagini: erano aperture, un modo diverso di stare al mondo, più diretto, più sicuro, più luminoso.

Lo sguardo che cambia (e quello che non cambia)

Il suo impatto non è passato dai film, ma dagli sguardi. Ha cambiato il modo in cui l’Italia guardava le donne e il modo in cui le donne guardavano sé stesse. Non come un modello da imitare, ma come una spinta, un attimo in cui il ruolo imposto sembrava meno rigido. Bastava un suo sorriso per far intravedere un’altra possibilità.

Eppure, un secolo dopo, l’Italia continua a muoversi nello stesso spazio ambiguo. Abbiamo reso il desiderio più visibile, più rumoroso, più venduto, ma non per questo più libero. Abbiamo moltiplicato le immagini, ma non sempre la consapevolezza. Ci piace pensare di essere cambiati, ma spesso ripetiamo gli stessi schemi: giudichiamo, idealizziamo, consumiamo. E poi ci sorprendiamo se il dibattito sul corpo femminile sembra sempre fermo allo stesso punto.

Femminilità e tensioni irrisolte

Marilyn resta lì, nella terra di mezzo, come un promemoria involontario. Ogni volta che parliamo di femminilità, di autonomia, di immagine, la sua figura torna. Non per nostalgia, ma perché certe tensioni non le abbiamo mai davvero risolte. Lei continua a misurare la distanza tra ciò che diciamo di essere e ciò che siamo davvero.

Un secolo dopo la sua nascita, Marilyn non è un ricordo. È uno specchio. E non sempre ci piace quello che riflette.

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