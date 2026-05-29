Esteri

Trump a Rockland: il ritorno di un presidente in uno dei distretti più competitivi

di Cinzia Rolli - 29 Maggio 2026

Il presidente Donald Trump si è recato in visita ufficiale nella Contea di Rockland, Stato di New York, segnando il primo ritorno di un leader della Casa Bianca nel distretto dai tempi di Gerald Ford (trentottesimo presidente dopo le dimissioni di Nixon) nel 1976. Il Tycoon ha tenuto un discorso pubblico presso il Rockland Community College a Suffern per sostenere apertamente la rielezione del deputato repubblicano Mike Lawler.

Il Presidente americano ha utilizzato il comizio per promuovere la legge “Save America Act”, basata sull’identificazione degli elettori. Ha poi parlato della grande detrazione fiscale federale per le imposte statali e locali che ha creato un vantaggio economico inaspettato per i residenti degli Stati soggetti a forte tassazione come New York. “Ho tagliato le vostre tasse e ho decurtato le imposte sui lavoratori, sulle famiglie, sulle piccole imprese, che sono l’anima dello Stato. E ho fatto promesse specifiche, ovvero che avrei fatto risparmiare migliaia di dollari all’anno ripristinando le detrazioni SALT – State and Local Taxes (imposte territoriali e municipali) sul reddito, e così abbiamo fatto”.

Il signor Lawler, che Trump chiama “Mr Salt”, ha promosso l’aumento dell’abbattimento dell’imponibile federale, quadruplicando il limite massimo da 10.000 a 40.000 dollari.

Egli ha dichiarato che Donald Trump è un newyorkese nell’anima. “Capisce cosa significa essere forti. Comprende che a volte bisogna rimboccarsi le maniche e lottare per ciò in cui si crede, anche quando è più facile arrendersi.” Sebbene il distretto sia considerato in bilico, la Contea di Rockland è la roccaforte di Lawler.

Trump vi ha ottenuto ottimi risultati elettorali nel 2024, ma il distretto comprende anche aree fortemente democratiche, come Westchester per esempio. I dati di registrazione degli elettori nella circoscrizione indicano un vantaggio di 10- 15 punti percentuali per i Democratici. Lawler ha conquistato il suo seggio per la prima volta nel novembre 2022, sconfiggendo il presidente del Comitato Democratico per le Campagne Congressuali.

Quest’anno, un gruppo importante di candidati democratici, tra cui Cait Conley, Beth Davidson ed Effie Phillips-Staley, si contenderà alle primarie del 23 giugno la possibilità di sfidare Lawler nel 17° distretto congressuale. Il Cook Partisan Voting Index classifica il 17° Distretto Congressuale di New York con un punteggio di D+1, confermando che l’area ha votato in media un punto percentuale in più a favore dei Democratici rispetto alla media nazionale nelle ultime due elezioni presidenziali.

Questo posizionamento rende il distretto guidato dal repubblicano Mike Lawler il 201° più democratico degli Stati Uniti. Si tratta di uno dei tre collegi, insieme al Nebraska e alla Pennsylvania, che pur essendo democratico è rappresentato da un repubblicano. Sono state inoltre le uniche circoscrizioni congressuali che hanno votato per Kamala Harris nel 2024 eleggendo contemporaneamente un repubblicano alla Camera dei Rappresentanti.

Nonostante il contesto difficile, Lawler è riuscito a crearsi un buon seguito. L’evento ha polarizzato la comunità. Per gestire l’afflusso di migliaia di persone, l’amministrazione locale ha imposto la chiusura anticipata di ben otto distretti scolastici della contea a causa delle severe restrizioni al traffico e dei blocchi di sicurezza.

Durante il comizio però alcuni manifestanti anti- Trump hanno creato confusione e sono stati prontamente allontanati dalle forze dell’ordine. Il ritorno di un Presidente in carica nella Contea di Rockland dopo mezzo secolo dimostra che la strada per la maggioranza alla Camera dei Rappresentanti passa inevitabilmente da New York.

Ciò che rende forte Lawler, nonostante la spigolosa situazione elettorale, è il suo mantenere un forte equilibrio tra la fedeltà alla Casa Bianca e gli interessi economici dei suoi cittadini moderati.