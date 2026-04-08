Esteri

Iran, Vance: “Tregua fragile, con Trump non si scherza”

di Flavia Romani - 8 Aprile 2026

“Abbiamo raggiunto una flebile, debole tregua. Trump mi ha detto, e ha detto a tutto il team di negoziato, ‘andate in Iran, lavorate in buona fede. Se gli iraniani vogliono collaborare con noi, certo che arriviamo all’accordo. Se invece imbrogliano, ci truffano o raccontano menzogne, questo non permetterà alla tregua non solo di continuare ma neanche di essere rafforzata’. Il presidente non ne sarà felice”.

Lo ha detto il vicepresidente Usa, JD Vance, al Mathias Corvinus Collegium (Mcc) di Budapest. “In effetti abbiamo ancora – ha aggiunto – dei parametri molto chiari dal punto di vista militare. Abbiamo anche una leva economica che potremmo utilizzare. Il presidente non vuole, ci dice di sederci al tavolo dei negoziati, ma se gli iraniani non si comportano correttamente, ecco che Trump non vuole più guai, è impaziente, vuole andare avanti, vuole portare avanti i negoziati in buona fede. Se c’è buona fede anche dall’altra parte del tavolo, sicuramente arriveremo a un accordo. Dipende dagli iraniani come negozieremo e se e quando arriveremo quindi a una buona soluzione”.