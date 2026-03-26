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Stasera Italia-Irlanda del Nord. Orario e dove vederla

di Andrea Scarso - 26 Marzo 2026

Italia-Irlanda del Nord è la partita che vale la qualificazione ai Mondiali 2026. Gli Azzurri di Gattuso scendono in campo stasera alla New Balance Arena di Bergamo, con calcio d’inizio fissato alle 20.45. È una semifinale secca: chi vince va in finale, chi perde è fuori. Non ci sono seconde chance.

Italia-Irlanda del Nord: dove vederla in tv e in streaming

La partita sarà trasmessa in chiaro su Rai 1, raggiungibile al canale 1 del digitale terrestre o al numero 101 per chi ha un decoder Sky. Chi preferisce seguirla da smartphone, tablet o pc può farlo gratuitamente tramite RaiPlay, l’app e il sito ufficiale della Rai: basta registrarsi o accedere con un account già esistente. Nessun abbonamento necessario.

Le condizioni degli Azzurri e le probabili formazioni

Gattuso ha fatto il punto alla vigilia: “Mancini, Politano e Calafiori non hanno nulla e sono a disposizione. Bastoni ieri ha fatto il 30-35% del lavoro con la squadra e stasera lo proviamo con gli altri. Gli unici da valutare sono Bastoni e Scamacca, gli altri sono tutti disponibili”. Il ct ha anche lanciato un messaggio mentale al gruppo: non lasciarsi prendere dall’ansia se il gol non arriva subito.

La probabile formazione degli Azzurri si disegna con un 3-5-2: Donnarumma in porta; Mancini, Bastoni e Calafiori in difesa; Politano, Barella, Locatelli, Tonali e Dimarco a centrocampo; Kean e Retegui in attacco.

L’Irlanda del Nord risponde con un 3-5-2 speculare: Hazard tra i pali; McNair, Brown e McConnell in difesa; Hume, Galbraith, Lyons, McDonnell e Lewis in mediana; Donley e Price davanti.

O’Neill: «Non abbiamo paura»

Il ct nordirlandese Michael O’Neill ha commentato così la sfida di stasera: “È una partita secca, siamo qui, possiamo andare avanti. Non abbiamo paura, possiamo approfittare di questa occasione. La pressione che deve sopportare l’Italia è ben diversa da quella che c’è sull’Irlanda del Nord”. Il messaggio è chiaro: la squadra ospite arriva a Bergamo senza nulla da perdere e con tutto da guadagnare.

Cosa succede in caso di vittoria dell’Italia

In caso di qualificazione, gli Azzurri voleranno in finale contro la vincente dell’altra semifinale. Se il Galles dovesse battere la Bosnia, il match decisivo si giocherebbe a Cardiff. Se invece passasse la Bosnia, l’Italia si troverebbe a Zenica. La posta in gioco non potrebbe essere più alta: un’altra eliminazione dai playoff sarebbe uno choc per il calcio italiano.