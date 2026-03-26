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Playoff Mondiali per l’Italia, Gattuso: “Le partite facili non esistono più”

di Emily Gabrielli - 26 Marzo 2026

La Nazionale italiana di calcio si prepara a una delle sfide più decisive degli ultimi anni: il ritorno ai Mondiali. Dopo le clamorose assenze da Mondiali 2018 e Mondiali 2022, gli azzurri cercano il riscatto partendo dal playoff contro l’Irlanda del Nord, in programma a Bergamo.

Le parole di Gattuso

Alla vigilia della gara, il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha sottolineato l’importanza dell’incontro, definendolo uno snodo cruciale non solo per il presente ma anche per il futuro del calcio italiano. “È stata una ferita profonda non partecipare a due Mondiali consecutivi”, ha spiegato, evidenziando come la responsabilità ricada sull’intero ambiente sportivo. Tuttavia, lo sguardo è ora rivolto avanti: l’obiettivo è conquistare l’accesso alla prossima Coppa del Mondo che si disputerà tra Canada, Stati Uniti e Messico.

Gattuso ha insistito sulla necessità di affrontare la partita con la massima concentrazione, sia dal punto di vista tattico sia mentale. Ha messo in guardia i suoi giocatori contro ogni forma di sottovalutazione: “Le partite facili non esistono più”. L’Irlanda del Nord, infatti, è una squadra fisica e diretta, capace di mettere in difficoltà chiunque con un gioco verticale e continuo ricorso ai palloni in area. Per questo servirà un approccio aggressivo e determinato, quello che il tecnico ha definito “giocare con il dente avvelenato”.

Per Gattuso si tratta anche di una sfida personale. Da quando ha assunto l’incarico di ct, ha raccontato, il pensiero della qualificazione al Mondiale è diventato costante, quasi ossessivo. “È la partita più importante della mia carriera”, ha ammesso, sottolineando come la squadra debba sentirsi padrona del proprio destino.

Sul fronte della rosa, arrivano notizie rassicuranti: la maggior parte dei giocatori è disponibile. Restano da valutare solo alcune condizioni fisiche, ma il gruppo appare pronto. In attacco, diverse soluzioni permettono di cambiare ritmo e strategia anche a gara in corso.

In caso di vittoria, l’Italia affronterà la vincente tra Bosnia e Galles per l’ultimo passo verso il Mondiale. Un traguardo che, per gli azzurri, non è solo sportivo ma anche simbolico: tornare a essere protagonisti sulla scena internazionale.

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