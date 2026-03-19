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J-Ax annuncia le date del Vita Morte Miracoli Tour 2026

di Italpress - 19 Marzo 2026

MILANO (ITALPRESS) – J-Ax – reduce della 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026 con il brano Italia starter pack – annuncia le date del Vita Morte Miracoli Tour 2026, prodotte da Vivo Concerti. Gli appuntamenti sono previsti sabato 10 ottobre e domenica 11 ottobre al Fabrique di Milano, venerdì 23 ottobre e sabato 24 ottobre all’Atlantico di Roma. I biglietti saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com da venerdì 20 marzo 2026 alle ore 14:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da mercoledì 25 marzo 2026 alle ore 10:00. Con oltre 30 anni di carriera, 71 dischi di Platino e 18 dischi d’Oro, oltre 3 miliardi di stream e più di 7 milioni di follower sui social network J-Ax è pronto a tornare sul palco con un tour che si preannuncia essere l’occasione perfetta per rivivere le grandi hit che hanno caratterizzato la sua carriera.

– foto ufficio stampa Words for you –

(ITALPRESS).