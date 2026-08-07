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Jeep Avenger leader tra i SUV e secondo modello in assoluto più venduto d’Italia

di Italpress - 7 Agosto 2026

ROMA (ITALPRESS) – Jeep conferma il proprio ruolo da protagonista sul mercato automobilistico italiano e lo fa grazie soprattutto al successo di Avenger, il SUV compatto disegnato a Torino che nei primi sette mesi del 2026 si è affermato come il modello più venduto nella categoria SUV, considerando tutti i segmenti e tutte le motorizzazioni. Secondo le elaborazioni Dataforce, il marchio Jeep mantiene una posizione stabile nella top ten delle passenger car in Italia, con una quota di mercato del 3,67%. Un risultato sostenuto dalla performance di Avenger, che nel periodo gennaio-luglio 2026 raggiunge una quota complessiva del 2,6% e conquista il secondo posto assoluto tra tutti i modelli del mercato italiano, senza distinzione di segmento o alimentazione.

Nel dettaglio, Avenger conferma la leadership tra i SUV con una quota superiore al 5% nei primi sette mesi dell’anno. Il risultato è ancora più significativo nel segmento B-SUV, dove il modello raggiunge una quota del 10,3%, posizionandosi al primo posto assoluto tra tutte le motorizzazioni. Anche il mese di luglio evidenzia la solidità della performance, con una quota del 7,76% nel segmento. Un successo che nasce da una formula capace di combinare il DNA storico Jeep con le esigenze della mobilità contemporanea. Avenger rappresenta infatti un punto di equilibrio tra compattezza, tecnologia, versatilità e capacità su ogni terreno, caratteristiche che hanno permesso al modello di diventare un riferimento nel segmento B-SUV e di proseguire il percorso positivo già avviato negli anni precedenti.

Uno degli elementi distintivi della strategia Jeep è la possibilità di offrire diverse soluzioni di mobilità attraverso una gamma articolata. Avenger interpreta pienamente il principio di “Freedom of Choice”, mettendo a disposizione dei clienti quattro differenti configurazioni. La versione 100% elettrica è pensata per chi cerca un SUV a emissioni zero senza rinunciare allo stile e alle capacità tipiche del marchio. La variante e-Hybrid con tecnologia a 48 Volt e cambio automatico punta invece a ridurre consumi ed emissioni aumentando comfort e piacere di guida. Completa l’offerta la versione benzina con cambio manuale e la 4xe con trazione integrale elettrificata, soluzione che porta nel segmento B-SUV le capacità off-road proprie di Jeep.

Questa varietà di scelta rappresenta uno dei principali fattori alla base della continuità del successo commerciale di Avenger, progettata in Europa e sviluppata per rispondere alle esigenze dei clienti europei, con una proposta che combina design, funzionalità e innovazione. Accanto ad Avenger, Jeep rafforza la propria presenza nel segmento C-SUV con la nuova Compass, modello che si colloca nella top ten della categoria e punta a ridefinire gli standard del segmento attraverso tecnologia, capacità e versatilità.

Prodotta in Italia sulla piattaforma STLA Medium, Nuova Compass integra la tradizione off-road Jeep con un’architettura pensata per la nuova generazione di veicoli elettrificati. La gamma comprende motorizzazioni ibride ed elettriche, tra cui la versione e-Hybrid da 145 CV, la plug-in hybrid da 225 CV e le varianti completamente elettriche capaci di raggiungere fino a 375 CV, con trazione integrale e autonomia fino a 650 chilometri.

L’attenzione all’efficienza si traduce anche nelle soluzioni aerodinamiche, con un coefficiente di resistenza di 0,29, studiato per migliorare consumi e prestazioni senza compromettere spazio e comfort. A completare il pacchetto tecnico troviamo il sistema Selec-Terrain, la protezione a 360 gradi e tecnologie dedicate alla sicurezza e alla guida in fuoristrada. Con oltre 200 millimetri di altezza da terra, angoli di attacco e uscita ottimizzati e una capacità di guado fino a 480 millimetri, Nuova Compass conferma la vocazione Jeep: offrire un SUV capace di affrontare ogni scenario, dalla mobilità quotidiana alle avventure più impegnative. Il successo di Avenger e il rafforzamento della gamma con Nuova Compass confermano così la strategia Jeep sul mercato italiano: unire identità, capacità e innovazione tecnologica in un percorso di crescita sempre più orientato all’elettrificazione.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

(ITALPRESS).