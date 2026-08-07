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Suzuki racconta a Torino l’evoluzione della mobilità

di Italpress - 7 Agosto 2026

ROMA (ITALPRESS) – Dall’11 al 13 settembre Suzuki sarà tra i brand protagonisti del Salone Auto Torino 2026, l’evento open-air che porterà nel cuore del capoluogo piemontese le novità e l’innovazione del mondo automotive. Nella suggestiva cornice di Piazza Castello, Suzuki racconterà l’evoluzione del Marchio verso una mobilità sostenibile, efficiente e innovativa attraverso la sua gamma auto e moto. In esposizione saranno presenti la nuova Suzuki Across, ammiraglia della gamma plug-in hybrid, e VITARA, il primo SUV 100% elettrico, Swift Hybrid, l’iconica compatta che coniuga efficienza, agilità e piacere di guida, S-Cross Hybrid, il SUV crossover versatile e tecnologico, e Vitara Hybrid, il modello simbolo della Casa di Hamamatsu. A completare la gamma Suzuki, sarà presente una inedita versione di un modello moto che sarà svelata venerdì 11 settembre; saranno inoltre esposte le versioni speciali S-Cross Kuro e Vitara Kuro, caratterizzate da un allestimento distintivo e da una forte personalità, insieme al fuoribordo DF250 KURO, espressione della tecnologia, dell’affidabilità e dell’esperienza Suzuki nel mondo Marine.

I visitatori potranno apprezzare da vicino le tecnologie che caratterizzano la gamma Suzuki, pensate per offrire sicurezza, controllo e connettività. Tra queste, la trazione integrale AllGrip, disponibile su diversi modelli, i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), che contribuiscono a rendere ogni viaggio sicuro e confortevole, e le soluzioni di connettività, che integrano tecnologia e servizi per un’interazione semplice e intuitiva tra conducente, vettura e mondo digitale. La tecnologia e l’innovazione che caratterizzano la gamma Suzuki si ritrovano anche nel mondo delle due ruote, dove ricerca, prestazioni e piacere di guida si incontrano per offrire esperienze sempre nuove agli appassionati. Sul fronte moto, sarà esposta la nuova Suzuki SV-7GX, che sarà al centro delle prove dinamiche su strada. Gli appassionati potranno prenotare un test ride presso l’Area Test Ride situata ai Giardini Reali Bassi, per scoprirne dal vivo le caratteristiche e le prestazioni.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

(ITALPRESS).