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Mercedes-Benz Italia investe nell’ampliamento dell’offerta pneumatici

di Italpress - 7 Agosto 2026

ROMA (ITALPRESS) – Gli pneumatici rappresentano un importante punto di contatto tra cliente e rete di assistenza oltre ad un mercato caratterizzato da grandi opportunità di crescita. Un segmento su cui Mercedes-Benz Italia sta investendo attraverso l’ampliamento del proprio assortimento e mettendo a disposizione della rete ufficiale una gamma sempre più ampia e in grado di rispondere alle diverse esigenze della clientela. L’allargamento progressivo dell’offerta rappresenta, infatti, una delle leve attraverso cui l’Azienda intende rafforzare il proprio posizionamento nel business pneumatici, offrendo a concessionari e officine autorizzate una gamma di prodotti sempre più completa, coerente con l’evoluzione del mercato e con le aspettative di un cliente premium. L’evoluzione e l’ampliamento “tailor made” dell’offerta è una delle principali leve di sviluppo del business pneumatici e conferma la crescente attenzione della Stella verso un settore strategico per le attività post-vendita. Il mercato degli pneumatici rappresenta, infatti, oggi uno dei business fondamentali per lo sviluppo delle attività di customer services. In questo scenario, Mercedes-Benz Italia ha avviato un percorso volto a rafforzare la propria presenza nel canale Car Dealer. Dopo il consolidamento delle partnership esistenti, questa strategia si andrà a consolidare nel febbraio 2027 con l’introduzione dei marchi Dunlop e Falken (entrambi distribuiti da Sumitomo Rubber Industries), ai quali si affiancherà Nexen. L’ingresso dei nuovi brand consentirà di ampliare ulteriormente la copertura dei diversi segmenti di mercato e di mettere a disposizione della rete Mercedes-Benz una proposta ancora più articolata e competitiva. Un nuovo, importante upgrade che assume particolare rilevanza anche alla luce delle collaborazioni già esistenti con il Gruppo Mercedes-Benz nel primo equipaggiamento. Falken sviluppa pneumatici omologati MO (Mercedes Original) destinati a specifiche applicazioni della gamma Mercedes-Benz ed è presente, tra le altre, sulla nuova Classe G (serie W465/N465).Analogamente, Nexen è già fornitore di primo equipaggiamento per diversi modelli Mercedes-Benz, tra cui la nuova Classe E (W214/S214), il nuovo GLC elettrico (X254 EV) e specifici lotti di EQA (H243) ed EQB (X243). La presenza di questi marchi nell’equipaggiamento originale conferma la solidità delle collaborazioni in essere e la capacità dei produttori di rispondere agli elevati standard qualitativi richiesti da Mercedes-Benz. “Il segmento degli pneumatici ricopre un ruolo centrale all’interno delle attività di customer services e si fa ambasciatore di valori quali sicurezza, efficienza, prestazioni, comfort e sostenibilità. Questa strategia di ampliamento dell’offerta non rappresenta soltanto un’espansione del portafoglio prodotti, ma si inserisce in una più ampia visione strategica orientata allo sviluppo di un’offerta sempre più completa e strutturata. L’obiettivo è mettere a disposizione della rete ufficiale strumenti e soluzioni capaci di generare valore lungo l’intero ciclo di vita del veicolo, supportando la crescita delle attività post-vendita e contribuendo al consolidamento del posizionamento Mercedes-Benz nel mercato degli pneumatici.” Alberto Pettini, Head of Customer Services Marketing & Market Development.

– Foto ufficio stampa Mercedes-Benz Italia –(ITALPRESS).