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Jeep protagonista al Kalemana Festival 2026 con Nuova Avenger 100% elettrica

di Italpress - 4 Settembre 2026

ROMA (ITALPRESS) – Jeep parteciperà al Kalemana Festival 2026, l’Experience Festival organizzato da Yoga Academy e We Are Marketers che il 12 e 13 settembre animerà la spiaggia di Punta Marina (Ravenna) con un ricco programma di attività dedicate al benessere psicofisico, allo sport, alla crescita personale e alla connessione con la natura. Due giornate pensate per uscire dall’ordinario, riscoprire il proprio equilibrio e vivere nuove esperienze attraverso yoga, meditazione, breathwork, workout, action sport, incontri tematici, musica dal vivo e momenti di condivisione. Un approccio autentico all’esplorazione di sè e del mondo che riflette pienamente i valori del marchio Jeep, da sempre sinonimo di libertà, avventura e desiderio di andare oltre i propri confini. Protagonista Jeep Avenger, il SUV più venduto d’Italia. All’interno del villaggio sarà presente Nuova Jeep Avenger 100% elettrica, protagonista di uno spazio dedicato che consentirà ai visitatori di conoscere da vicino il SUV compatto che ha rivoluzionato l’offerta elettrificata del brand. Inoltre, due ulteriori esemplari saranno disponibili per i test drive, offrendo al pubblico l’opportunità di sperimentare direttamente il piacere di guida, l’efficienza e la tecnologia della versione completamente elettrica di Avenger.

La presenza di Jeep si inserisce in un palinsesto particolarmente ricco che vedrà alternarsi, durante il fine settimana, sessioni di yoga e meditazione, workshop dedicati alla consapevolezza e alla crescita personale, attività sportive e outdoor, talk ispirazionali, esperienze immersive e appuntamenti musicali. Tra le attività sempre disponibili all’interno del festival spiccano inoltre i Jeep Test Drive, pensati per trasformare l’energia e lo spirito dell’evento in un’esperienza concreta anche al volante.

Con la partecipazione a Kalemana Festival 2026, Jeep conferma il proprio impegno nel supportare iniziative che promuovono uno stile di vita attivo, la ricerca di nuovi orizzonti e la libertà di vivere ogni esperienza con autenticità, valori che da sempre caratterizzano il DNA del marchio.

Appuntamento dunque per il 12 e 13 settembre presso Kalemana Festival, in Viale dei Campeggi 8, Punta Marina (RA), per scoprire Nuova Jeep Avenger 100% elettrica e vivere un’esperienza all’insegna della libertà.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

(ITALPRESS).