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Kia PV5 vince un Bronze Award agli International Design Excellence Awards 2026

di Italpress - 4 Settembre 2026

ROMA (ITALPRESS) – Kia Corporation ha ricevuto un Bronze Award agli International Design Excellence Awards (IDEA) 2026 per il sistema di infotainment di Kia PV5, mentre la campagna globale di Kia con The Ocean Cleanup è stata nominata Finalist. I riconoscimenti sono stati assegnati nelle categorie Digital Interaction e Social Impact Design degli IDEA, sottolineando l’impegno di Kia verso l’innovazione della mobilità incentrata sull’utente e un impatto ambientale positivo. Sviluppato per il primo Platform Beyond Vehicle (PBV) elettrico dedicato di Kia, il sistema di infotainment PV5 è stato premiato per il suo design incentrato sull’utente e per l’esperienza di mobilità fortemente digitale. Tra le principali caratteristiche: Esperienza di mobilità Software-Defined: la piattaforma è stata progettata per l’ecosistema PBV di Kia e consente applicazioni flessibili per il business, i servizi e il tempo libero attraverso una piattaforma software scalabile. Interfaccia con display widescreen 16:9 ottimizzata: la prima interfaccia utente di infotainment di Kia progettata per PBV dedicati presenta un layout widescreen 16:9 con funzionalità multi-visive, consentendo agli utenti di accedere contemporaneamente a media, telecamere e funzioni HVAC.

Linguaggio di design integrato: elementi visivi condivisi, tra cui tipografia, icone, widget ed esperienze multimediali, contribuiscono a offrire un’esperienza utente coerente tra punti di contatto fisici e digitali.

La campagna globale di Kia, “Kia x The Ocean Cleanup: Creating a Wave of Movement, Together”, è stata sviluppata come una serie video in sette episodi che riflette la visione condivisa di Kia e The Ocean Cleanup di un oceano libero dalla plastica. La campagna si basa sul continuo supporto di Kia al lavoro di The Ocean Cleanup, che ad oggi ha rimosso oltre 42 milioni di chilogrammi di rifiuti marini. Tra le principali iniziative: Storytelling orientato a uno scopo: i dati ambientali vengono trasformati in contenuti coinvolgenti progettati per aumentare la consapevolezza sull’inquinamento da plastica negli oceani e ispirare un’azione collettiva; Visione condivisa della sostenibilità: la campagna collega il lavoro di rimozione della plastica marina svolto da The Ocean Cleanup con la filosofia “Movement” di Kia, rafforzando l’impegno condiviso di entrambe le organizzazioni verso un futuro più pulito e sostenibile; Design per l’impatto sociale: un linguaggio visivo coerente incentrato sul movimento unifica l’intera serie e dimostra il ruolo che il design può svolgere nella comunicazione delle iniziative di sostenibilità.

Presentati dall’Industrial Designers Society of America (IDSA), gli International Design Excellence Awards (IDEA) sono una delle più prestigiose competizioni di design al mondo e premiano l’eccellenza nel design e nell’innovazione in un’ampia gamma di settori industriali. Le candidature vengono valutate sulla base di criteri quali innovazione del design, benefici per l’utente, estetica, impatto sociale e valore per il business.

– Foto ufficio stampa Kia –

(ITALPRESS).