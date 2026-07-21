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John Cleworth nominato Direttore Performance Prodotto Dacia

di Italpress - 21 Luglio 2026

ROMA (ITALPRESS) – A partire dal 1° settembre, John Cleworth assumerà il ruolo di Direttore Performance Prodotto Dacia.Riporterà a Katrin Adt, CEO del marchio Dacia e sarà membro del Comitato Direttivo Dacia. Succede a Sandra Gomez, che viene nominata Direttrice Prodotto e Programmi del Gruppo Renault.John Cleworth vanta oltre vent’anni di esperienza nel settore automobilistico, maturata all’interno del Gruppo Renault. Laureato presso l’ESSEC Business School, ha ricoperto posizioni dirigenziali di alto livello nell’ambito della gestione prodotto, del marketing, delle vendite e del revenue management.Dopo aver guidato diverse attività legate alle vendite B2B, allo sviluppo del business e alla gestione delle gamme di veicoli, nel 2025 è stato nominato Vice President Revenue Management and Launching Operations del marchio Renault. In questo ruolo era responsabile della strategia di pricing, della brand experience e del lancio di nuovi veicoli, tecnologie e servizi. “Sono lieta di accogliere John Cleworth nel team di leadership di Dacia. Nel corso della sua carriera, John ha costantemente dimostrato una forte capacità di coniugare visione strategica, performance aziendale e una profonda comprensione delle aspettative dei nostri clienti. La sua riconosciuta competenza nel prodotto, nelle operazioni commerciali e nella gestione del valore rappresenterà una risorsa preziosa per sostenere le ambizioni di Dacia e il nostro percorso di crescita”, ha commentato Katrin Adt, CEO Dacia.

– Foto ufficio stampa Renault Group –(ITALPRESS).