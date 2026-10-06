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Mini compie 25 anni in Italia e festeggia con la Countryman Untamed edition

di Italpress - 6 Ottobre 2026

SAN DONATO MILANESE (MILANO) (ITALPRESS) – Un’occasione non solo per celebrare un’avventura durata un quarto di secolo ma anche per presentare una nuova versione: la Mini Untamed edition, che entra a far parte dell’offerta di prodotto di Mini Countryman come edizione speciale, ampliando la gamma del suo modello più grande con una nuova variante particolarmente robusta e orientata all’avventura.

“Una costante che Mini ha sempre avuto è la capacità di esprimere la personalità di chi la guida – ha sottolineato Federica Manzoni, Head of Mini Italia -. Il fatto che oggi abbiamo edizioni speciali è proprio a testimonianza di questa peculiarità. E oggi, con lo svelamento della Untamed edition andiamo a celebrare proprio lo spirito avventuroso del nostro marchio”. L’automobile mette in risalto qualità che fanno già parte del Dna della MINI Countryman: robustezza, versatilità e spirito di esplorazione. Al centro del rinnovato design esterno vi è una reinterpretazione della griglia frontale, caratterizzata da una geometria verticale mentre i nuovi inserti angolari enfatizzano l’impostazione verticale e conferiscono al veicolo un aspetto ancora più deciso. Rifinita nell’esclusiva colorazione Dark Steel, la cornice della griglia crea un forte impatto, rafforzando il carattere premium della vettura. Le colorazioni esterne sviluppate appositamente per la Untamed Edition si ispirano a tonalità naturali, terrose e minerali. Oltre agli esclusivi colori Hideaway Grey e Nomad Blue, saranno disponibili anche Nanuq White e Midnight Black. Nomad Blue verrà reso disponibile nella variante Frozen a Marzo 2027 e sarà la prima verniciatura opaca a essere introdotta nella produzione di serie Mini.

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La sua superficie modifica la percezione delle proporzioni del veicolo, valorizzandone superfici e linee e creando un aspetto particolarmente scultoreo e premium. Il tetto sarà disponibile nei colori Glazed White e Jet Black. Tra gli elementi caratterizzanti della nuova edizione figurano inoltre i nuovi pneumatici Pirelli Scorpion All Terrain Plus, montati su esclusivi cerchi in lega da 19 pollici dal design dedicato. Questi garantiscono una trazione superiore e conferiscono al veicolo una presenza più solida e decisa.

Le pellicole protettive testurizzate applicate ai passaruota, alle minigonne laterali e al Power Dome contribuiscono a proteggere la carrozzeria, enfatizzando al contempo il carattere robusto dell’edizione. I nuovi elementi di protezione sottoscocca in finitura Dark Steel, insieme al logo esclusivo Untamed sul montante C, ne rafforzano ulteriormente l’identità distintiva.

La nuova vettura mette anche a disposizione una tenda da tetto opzionale, sviluppata con il brand italiano Autohome, che può essere aperta in pochi secondi grazie ai pistoni a gas integrati. Materiali resistenti alle intemperie, aperture panoramiche e un interno studiato nei minimi dettagli la rendono particolarmente utile per l’outdoor. Mini ha inoltre collaborato con la società Helinox per creare un’esclusiva collezione da campeggio che include sedie pieghevoli e tavoli da campeggio.

I sistemi ABS, DSC e lo sterzo sono stati specificamente calibrati per adattarsi agli pneumatici all-terrain e, in combinazione con la trazione integrale intelligente ALL4, l’edizione offre maggiore aderenza e sicurezza di guida su un’ampia varietà di superfici mentre un gancio traino opzionale consente una capacità di traino fino a 2.000 kg. La portata del tetto è fino a 75 kg durante la marcia e fino a 300 kg a veicolo fermo.

“Un compleanno bellissimo da celebrare oggi, quello della nuova Mini, la Mini sotto l’egida del gruppo BMW – ha detto Sergio Solero, ceo di BMW Italia -. Ovviamente tutti conosciamo anche la Mini Classic, disegnata da Issigonis, ma nel 2001 abbiamo lanciato la nostra prima Mini sotto il gruppo BMW, che poi si è evoluta nel tempo, con varie versioni, vetture nuove, la versione cabrio e le versioni elettriche, che oggi riscuotono un grande successo anche sul mercato italiano. Più del 10% delle Mini che vendiamo in Italia ha un powertrain elettrico e, nel frattempo, la Mini Countryman è diventata la Mini più scelta dagli italiani: circa il 48% delle Mini vendute nel nostro Paese è ormai una Countryman.

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Vogliamo celebrare i 25 anni di Mini con un’edizione speciale – ha sottolineato -, la Untamed Edition, che presentiamo in anteprima oggi, con consegne da gennaio del prossimo anno. E’ una versione che porta i valori dell’outdoor e del fare esperienze insieme, sul modello di Mini Countryman che conosciamo, con un design molto particolare e una simpatica collaborazione con una tenda sul tetto, per godersi davvero un weekend all’aria aperta”, ha concluso. Dal suo lancio sul mercato italiano nel 2001 sotto la gestione del BMW Group, il marchio MINI ha registrato un successo commerciale straordinario, superando complessivamente le 480.000 unità consegnate in Italia, di cui 350.000 ancora oggi circolanti.

Presentata nel settembre 2001, in soli quattro anni l’auto ha superato quota 86.000 unità vendute nel Paese, eleggendo l’Italia subito tra i mercati di riferimento a livello globale, grazie all’apprezzamento per il design e la guida sportiva. Alle classiche versioni Hatch, si sono affiancati successi strategici come la MINI Countryman, che ad esempio rappresenta il 48% delle vendite totali del marchio in Italia. Negli ultimi anni MiniI ha inoltre rinnovato profondamente la propria gamma ampliando l’offerta di motorizzazioni elettriche, registrando un forte apprezzamento del pubblico italiano con una percentuale di vendita di modelli puramente elettrici del 10%.

– Foto xu9/Italpress –

(ITALPRESS)