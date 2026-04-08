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Kanye West, stop dal Regno Unito: perché Londra ha vietato l’ingresso al rapper

Cresce la mobilitazione anche a Reggio Emilia: associazioni, sindacati e realtà antifasciste chiedono di fermare il live del 18 luglio.

di Gianluca Pascutti - 8 Aprile 2026

Il Regno Unito ha negato l’ingresso a Kanye West, bloccando la sua partecipazione al festival di Finsbury Park dal 10 al 12 luglio. Una decisione che ha immediatamente acceso il dibattito internazionale, riportando al centro dell’attenzione le sue dichiarazioni antisemite degli ultimi anni e il loro impatto sulla sua attività artistica.

Il divieto d’ingresso: cosa ha deciso Londra

Secondo quanto comunicato dalle autorità britanniche, la presenza di West nel Paese è stata considerata “non favorevole al bene pubblico”. Il rapper avrebbe dovuto esibirsi come headliner per tre serate consecutive, ma il rifiuto del visto ha portato alla cancellazione dell’intero evento.

La scelta arriva dopo settimane di pressioni politiche e sociali, organizzazioni ebraiche, associazioni civiche e diversi esponenti istituzionali avevano chiesto un intervento formale, sottolineando come le sue esternazioni passate rappresentassero un rischio reputazionale e culturale per un festival pubblico.

Il peso delle dichiarazioni antisemite

Negli ultimi anni Kanye West ha più volte diffuso contenuti e affermazioni apertamente antisemite, diventati un caso globale. Tra i passaggi più discussi figurano frasi di elogio al nazismo, contenuti musicali e visivi con riferimenti all’ideologia hitleriana e messaggi pubblici che hanno alimentato polemiche e prese di distanza da parte di brand e partner commerciali. Nonostante le successive scuse e il tentativo di attribuire quegli episodi a momenti di instabilità personale, l’impatto mediatico è rimasto fortissimo. Il Regno Unito ha scelto una linea di netta chiusura, ritenendo che la sua presenza potesse generare tensioni e compromettere la sicurezza dell’evento.

Le conseguenze per il tour europeo

Il blocco britannico ha effetti immediati anche sul resto del tour europeo. La tappa londinese rappresentava uno dei momenti centrali del calendario estivo e la sua cancellazione apre interrogativi sulla sostenibilità dell’intero progetto. La pressione cresce, mentre gli organizzatori confermano gli eventi e il pubblico continua ad acquistare biglietti, in un clima che promette ulteriori sviluppi.

Cresce la pressione anche in Italia. No all’esibizione al Campovolo

La conferma della data italiana di Kanye West al Campovolo, prevista per il 18 luglio, ha acceso un fronte di critiche sempre più ampio. In Italia, infatti, Anpi Reggio Emilia, diverse sigle sindacali e Adelmo Cervi – figlio di Aldo, uno dei sette fratelli fucilati dai nazifascisti nel 1943 – chiedono un intervento per impedire l’esibizione dell’artista. Le contestazioni anche qui ruotano attorno alle dichiarazioni antisemite diffuse da West negli ultimi anni, considerate incompatibili con i valori antifascisti e democratici che caratterizzano la città emiliana.