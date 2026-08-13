Esteri

Anche Karoline Leavitt dice addio alla Casa Bianca

L'annuncio di Trump sui Truth che fa discutere: "Lascia l'incarico per dedicarsi alla famiglia"

di Angelo Vitale - 13 Agosto 2026

Il valzer alla Casa Bianca: retroscena e rumors sull’addio di Karoline Leavitt.

L’annuncio di Trump

L’annuncio ufficiale diffuso da Donald Trump sul suo social Truth Social. Ha salutato l’uscita di scena della portavoce Karoline Leavitt con il classico “lascia l’incarico per dedicarsi alla famiglia e ai figli piccoli”.

Parole che hanno immediatamente riattivato i radar della stampa d’inchiesta e delle testate indipendenti americane.

Se la versione istituzionale dipinge un addio consensuale e affettuoso, oltre la facciata del comunicato ufficiale, i media d’area indipendente e non allineati tratteggiano altro. Un quadro molto più complesso, fatto di tensioni interne, logorio comunicativo e strategie in vista dei prossimi passaggi elettorali.

La favola del “tempo per la famiglia” e il logorio del podio

Nei corridoi di Washington, la formula della “dedizione ai figli” è da sempre la metafora politica per eccellenza usata per mascherare dimissioni improvvise o rimodulazioni forzate.

Le fonti interne al Press Corps sottolineano come il ruolo di addetto stampa sotto una presidenza Trump sia uno dei compiti più complessi e faticosi della capitale.

Le Leavitt si è trovata quotidianamente a dover gestire un’agenda mediatica imprevedibile, caratterizzata da dichiarazioni estemporanee del presidente capaci di smentire nel giro di poche ore le linee guida ufficiali concordate dallo staff.

Le frizioni sull’efficacia della strategia mediatica

Secondo i retroscena filtrati da media d’inchiesta non allineati alla narrazione della West Wing, dietro il cambio di guardia ci sarebbero state sottili ma costanti frizioni tra la portavoce e il nucleo duro dei consiglieri strategici della Casa Bianca.

La gestione dei dossier caldi

Alcune recenti gaffe o passaggi a vuoto nelle conferenze stampa su temi economici e di politica estera avrebbero creato malumori tra i fedelissimi dell’amministrazione, desiderosi di una linea d’attacco più aggressiva e meno “difensiva”.

La riorganizzazione dell’ufficio stampa

Diversi rumors suggeriscono una volontà da parte del cerchio magico di Trump di rivoluzionare l’apparato comunicativo per adattarlo a un linguaggio ancora più diretto. Addirittura prediligendo format alternativi (podcast, media digitali d’area e dirette streaming) rispetto al tradizionale briefing nella James S. Brady Press Briefing Room.

Le tesi alternative della contronarrazione

Nelle analisi della stampa d’opposizione e nei blog politici indipendenti avanzano anche ipotesi legate a dinamiche di carriera e scadenze imminenti.

Per figure giovani e in vista come Leavitt, l’uscita al momento giusto dal tritacarne della Casa Bianca rappresenta spesso il passaggio propedeutico per approdare a contratti milionari come opinionista tv o per assumere ruoli chiave nei comitati di raccolta fondi e nelle società di consulenza.

I riassetti in vista del Midterm

In vista dei prossimi appuntamenti elettorali, la Casa Bianca starebbe rimescolando le carte nei ruoli chiave per schierare volti capaci di ingaggiare una campagna permanente senza il peso delle frizioni accumulate nei primi mesi di governo.