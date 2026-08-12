Abbonati

L'identità: Storie, volti e voci al femminile Poltrone Rosse

Iscriviti alle newsletter

Esteri

Il Pentagono revoca il nulla osta a Frank Kendall

L’ex Segretario dell’Aeronautica nega ogni fuga di notizie sulle inchieste della stampa

di Cinzia Rolli -

Il Pentagono ha revocato il nulla osta di sicurezza (security clearance) e l’accesso alle informazioni classificate a Frank Kendall.

Il portavoce del Pentagono Sean Parnell ha annunciato che il provvedimento è scattato a causa di una presunta “divulgazione non autorizzata” ai media di informazioni classificate riguardanti le capacità difensive e di sicurezza del nuovo Air Force One di Donald Trump, un jet di lusso donato dal Qatar.

Kendall era stato citato in recenti inchieste del New York Times e del Wall Street Journal che analizzavano i sistemi di sicurezza del Boeing 747 presidenziale. Nello specifico, aveva espresso perplessità e scetticismo sui tempi rapidi con cui il velivolo era stato modificato e messo in servizio.

Il diplomatico statunitense ha definito il provvedimento come un attacco mirato, affermando che si tratta di “uno degli oltre cento casi in cui il governo ha revocato i nulla osta in modo del tutto arbitrario, spesso per motivi politici e come mezzo per colpire i nemici politici”.

La difesa e il ricorso sul nulla osta di Frank Kendall

Ha spiegato inoltre di essere stato colto di sorpresa e di aver appreso la notizia solo tramite i social media.

“Inizialmente ero sconcertato, perché non riuscivo a pensare a nulla che avessi mai detto che potesse essere classificato”.

L’ex Segretario ha ribadito di non aver mai rivelato segreti di Stato sul Boeing 747 presidenziale, commentando alla CNN: “La prima domanda che mi è venuta in mente è stata: cosa diavolo possono pensare che io abbia detto di riservato?”. Ha aggiunto di essere sempre stato attento a rimanere nei limiti delle informazioni pubbliche.

L’ex capo dell’Aeronautica ha confermato apertamente l’intenzione di fare causa e ha inoltre ingaggiato Mark Zaid, un noto avvocato specializzato in sicurezza nazionale, per costringere l’amministrazione a ripristinare il suo nulla osta.

Il caso Kendall è lo specchio di una tensione sempre più profonda tra la Casa Bianca e l’apparato della difesa. La revoca delle autorizzazioni a figure di alto profilo non è più solo una misura tecnica di sicurezza nazionale, ma una questione politica.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI ESTERI

Torna alle notizie in home

Dalla stessa categoria

Notizie Video

Le ultime news