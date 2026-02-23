Italpress Notizie Hi-Tech

La Camera dei deputati e l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale rinnovano il protocollo d’intesa

di Italpress - 23 Febbraio 2026

ROMA (ITALPRESS) – La Camera dei deputati e l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale hanno rinnovato oggi il protocollo d’intesa in materia di sicurezza informatica sottoscritto nel 2023.

La collaborazione si inserisce in un contesto globale nel quale la minaccia cyber è sempre più sofisticata e in cui la collaborazione e il confronto sulle strategie di rafforzamento della resilienza cibernetica diventano cruciali.

In questo scenario, lo scambio di informazioni per il potenziamento dei servizi di gestione e contenimento delle minacce cibernetiche, la realizzazione di sinergie attraverso la definizione di buone pratiche e di formazione continua e aggiornamento professionale specialistico rivestono una straordinaria importanza.

