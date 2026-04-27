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La Camera di Commercio Italiana per il Regno Unito partner al Real Italian Wine & Food Experience 2026

di Italpress - 27 Aprile 2026

LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – La Camera di Commercio Italiana per il Regno Unito (Icciuk) ha partecipato in qualità di partner al Real Italian Wine & Food Experience 2026, svoltosi il 26 e 27 aprile presso ExCeL London, uno dei principali hub espositivi della capitale britannica.

Secondo un comunicato della Icciuk l’evento, parte della piattaforma internazionale Wines Experience, si è confermato come uno dei principali appuntamenti dedicati alla promozione del vino e dell’agroalimentare italiano nel Regno Unito, riunendo oltre 250 produttori e più di 1.500 operatori del settore, importatori e professionisti del comparto agroalimentare. Nel corso delle due giornate, la manifestazione ha offerto un format innovativo orientato al business, con degustazioni guidate, masterclass, incontri B2B e strumenti digitali di matchmaking, favorendo connessioni concrete tra produttori italiani e operatori del mercato britannico.

La partecipazione della Camera, con la presenza del presidente Roberto Costa, ha rafforzato il ruolo dell’istituzione nel sostenere e promuovere il Made in Italy nel Regno Unito, facilitando il dialogo tra imprese italiane e stakeholder locali e contribuendo allo sviluppo di nuove opportunità commerciali. Il Real Italian Wine & Food Experience si conferma così una piattaforma internazionale di riferimento, capace di coniugare tradizione e innovazione, promuovendo relazioni di lungo periodo e sostenendo la crescita del settore agroalimentare italiano sui mercati globali.

– Foto ufficio stampa Camera di Commercio Italiana per il Regno Unito –

(ITALPRESS).