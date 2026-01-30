Esteri

La “collaborazione” Trump-Rodriguez taglia fuori Machado

Le transazioni operate da Pdvsa, così come quelle di società di cui detiene almeno il 50 per cento delle parti, “ora sono autorizzate”

di Ernesto Ferrante - 30 Gennaio 2026

Gli Stati Uniti hanno annunciato la sospensione delle sanzioni per facilitare il commercio di petrolio venezuelano, a meno di un mese dall’intervento militare che ha portato alla cattura del presidente Nicolas Maduro. Le transazioni effettuate da Petroleos de Venezuela, così come quelle delle società in cui Pdvsa detiene almeno il 50% delle azioni, sono “autorizzate”, secondo il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. Di fatto le compagnie americane possono fare affari con il gigante del petrolio pubblico venezuelano. L’Afp ha riportato la notizia di condizioni stabilite per impedire che il petrolio venga esportato in Russia, Iran, Corea del Nord, Cuba e Cina.

La riforma del settore petrolifero del Venezuela

Caracas ha dato il via libera alla riforma del settore petrolifero aprendo agli investitori privati. Le misure contro Petroleos de Venezuela (Pdvsa) sono state ritirate dopo il voto nell’Assemblea nazionale venezuelana. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha parlato di “un vero e proprio salto storico a livello qualitativo”.

L’apertura di Trump

“Stiamo facendo passi storici. Ho ricevuto oggi un appello del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e del suo segretario di Stato Marco Rubio”, ha dichiarato ieri Rodriguez in un intervento a una manifestazione di lavoratori del settore in favore del governo. Trump ha anche chiesto la riapertura dello spazio aereo del Venezuela ai voli commerciali. “Gli americani saranno a breve in grado di recarsi in Venezuela dove potranno rimanere in sicurezza. Il Paese è sotto stretto controllo”, ha precisato il tycoon.

“Le principali compagnie petrolifere stanno andando in Venezuela, per esplorare il territorio e scegliere le loro sedi, e porteranno enorme ricchezza al Venezuela e agli Stati Uniti. Le compagnie petrolifere faranno bene al Venezuela, guadagneranno più soldi di quanto abbiano mai fatto prima. E questa è una cosa positiva ”, ha affermato il presidente americano durante la riunione di Gabinetto.

La presidente venezuelana ha scalato posizioni alla Casa Bianca

Il pragmatismo di Delcy Rodriguez piace molto a Washington. L’operazione di distensione portata avanti dalla leadership del Paese caraibico, ha fatto crollare le quotazioni di Maria Corina Machado, l’esponente dell’opposizione venezuelana che i media europei avevano incoronato troppo frettolosamente come prossima presidente venezuelana.

Trump era stato molto chiaro nel dire che l’obiettivo nella destituzione di Maduro non era il “regime change” ma il controllo delle riserve del Venezuela. Il segretario di Stato Marco Rubio, il principale tra i falchi anti Caracas, al Congresso ha lodato i progressi fatti dalla presidente Rodriguez e definito molto intelligente la sua azione. Il riposizionamento taglia ancora una volta fuori l’Ue e altri attori.