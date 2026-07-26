Politica

La data delle prossime elezioni? Uniamo i puntini

di Giuseppe Ariola - 26 Luglio 2026

La domanda continua a circolare nei corridoi dei palazzi: quando si svolgeranno le prossime elezioni politiche? Le ipotesi restano due. La prossima primavera o alla scadenza naturale della legislatura, quindi a ottobre 2027. Oggi nessuno è in grado di indicare una data con certezza, ma gli elementi che orienteranno la decisione iniziano a delinearsi con maggiore chiarezza. In entrambi i casi Giorgia Meloni avrà raggiunto l’obiettivo di guidare il governo più longevo della storia italiana. Per quanto riguarda le incognite sulla data del voto bisogna guardare a due dossier destinati a intrecciarsi inevitabilmente: la riforma della legge elettorale e la prossima Manovra. Sono questi i due provvedimenti che finiranno per orientare il calendario delle urne.

L’incognita della legge elettorale

Partiamo dal primo, quello rispetto al quale il fattore tempo è decisivo. Le regole del voto, come fatto filtrare anche dal Quirinale, non possono essere modificate a ridosso delle elezioni. Una raccomandazione che proviene anche dal Consiglio d’Europa che, anzi, fissa un periodo di 12 mesi tra l’approvazione delle nuove norme elettorali e la data del voto. È vero che qualche mese potrebbe essere recuperato, ma il calendario resta estremamente stretto. Se davvero l’obiettivo fosse votare nella primavera del 2027, la riforma dovrebbe essere definitivamente approvata al massimo entro ottobre. Oltre quella soglia, ogni ulteriore slittamento renderebbe molto più difficile andare al voto tra aprile e giugno. Senza contare che tra ottobre e dicembre l’attività parlamentare è assorbita dall’esame della legge di bilancio.

La legge di bilancio

La manovra monopolizza il lavoro di Camera e Senato, blocca l’ordinaria attività legislativa rendendo quasi impossibile portare avanti altri provvedimenti. Se quindi si scavallasse il prossimo ottobre per approvare la riforma elettorale non se ne riparlerebbe, nella migliore delle ipotesi, appena prima della fine dell’anno. E già questo renderebbe impossibile votare in primavera. Ma ancora più decisiva potrebbe essere proprio la manovra. Sarà infatti il suo contenuto a incidere direttamente sulle convenienze politiche del governo. Tutto dipenderà dalle risorse che l’esecutivo riuscirà a reperire e dagli spazi di finanza pubblica che Bruxelles concederà. Se il quadro economico dovesse imporre una manovra restrittiva, con pochi margini per finanziare nuove misure e la necessità di reperire risorse attraverso tagli o sacrifici, presentarsi alle urne pochi mesi dopo rischierebbe di trasformarsi in un autentico boomerang elettorale.

Le variabili che determineranno la data delle prossime elezioni politiche

Una legge di bilancio percepita come lacrime e sangue sarebbe il peggior biglietto da visita per affrontare la campagna elettorale. Diverso lo scenario qualora il governo riuscisse invece a costruire una manovra espansiva, ricca di interventi a favore di famiglie, imprese e lavoratori. In quel caso il voto anticipato in primavera potrebbe diventare un’opzione concreta, consentendo alla maggioranza di capitalizzare rapidamente il consenso generato dalle misure economiche. Per questo motivo, più che le indiscrezioni o le dichiarazioni a mezza bocca, saranno i numeri della prossima legge di bilancio e i tempi della riforma elettorale a decidere il destino della legislatura. Due dossier apparentemente distinti, ma in realtà strettamente collegati. E sarà proprio dal loro intreccio che nascerà la scelta definitiva tra una primavera elettorale e un voto alla scadenza naturale della legislatura.