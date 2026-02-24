Economia

La geopolitica degli appalti: se l’Europa esita, il mondo corre

di Redazione - 24 Febbraio 2026

Di Giovanni Battista Raggi

La revisione delle direttive europee sul Public Procurement e il nascente Circular Economy Act non sono faccende da giuristi, ma da strateghi. Stiamo parlando di orientare una potenza di fuoco che in Europa vale circa 2.000 miliardi di euro l’anno: chi controlla queste risorse, controlla la direzione industriale del futuro. Ma mentre a Bruxelles si discute di tassonomie e virgole, il resto del mondo ha già trasformato gli appalti in un’arma di sovranità economica. La Francia, con la Loi Climat et Résilience, ha stabilito per legge che dal 2026 il 100% dei contratti pubblici deve includere criteri ambientali. Negli Stati Uniti lo scenario è schizofrenico ma altrettanto sfidante: mentre l’amministrazione federale frena sul green, Stati come la California e New York hanno eretto barriere normative con leggi “Buy Clean” statali che chiudono le porte a chi non garantisce materiali a basse emissioni.

​E la Cina? Pechino ha gettato la maschera. Con le nuove direttive del Ministero delle Finanze, il Dragone ha istituzionalizzato il protezionismo attraverso il meccanismo della “preferenza di prezzo” del 20%. In ogni gara pubblica, l’offerta di un prodotto qualificato come “domestico” viene valutata con uno sconto virtuale del 20%: un vantaggio matematico quasi incolmabile per chi esporta dall’estero. La norma, formalmente aperta anche alle aziende straniere, nasconde in realtà un obbligo di localizzazione forzata: per accedere al bonus non basta produrre in loco, ma bisogna garantire quote crescenti di componentistica cinese. È la sovranità industriale travestita da regola contabile.

​In questo scacchiere globale, l’Italia rischia di rimanere schiacciata se non trova una sintesi tra spinte contrapposte. Da un lato c’è la visione di ACR+, che spinge legittimamente affinché l’Europa imponga target vincolanti di “circolarità”: non basta più riciclare, bisogna premiare il riuso. Dall’altro c’è il necessario pragmatismo industriale di Utilitalia: le utilities sono pronte, ma pongono un ineludibile tema di sostenibilità economica. Se i criteri ESG diventano obbligatori, chi paga il delta di costo? Senza una tariffa che riconosca l’investimento, il bando “verde” va deserto o finisce in tribunale. Nel mezzo, il Governo italiano lavora per tutelare il Made in Italy da shock asimmetrici, temendo che regole troppo rigide favoriscano paradossalmente i colossi extra-UE.

​L’errore fatale, però, sarebbe trincerarsi in una difesa passiva. Come recita il Guiguzi, antico testo di strategia cinese: “Quando la situazione è favorevole, non esitare; quando è dubbia, aggirala”. La situazione normativa è indubbiamente dubbia. “Aggirarla”, in questo contesto, significa smettere di subirla e alzare il livello della sfida. Dobbiamo trasformare le nostre stazioni appaltanti da uffici passacarte a centri di competenza capaci di imporre metriche ferree — non aggettivi, ma numeri — per tagliare fuori chi fa greenwashing. Solo così un vincolo burocratico smetterà di essere un costo per diventare la più grande opportunità di politica industriale degli ultimi decenni.