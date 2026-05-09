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La guerra in Iran ci costerà fino a mille euro a famiglia

I conti della Cna: tra bollette, carburanti e carovita si prospetta un (altro) salasso

di Cristiana Flaminio - 9 Maggio 2026

Mille euro a famiglia: ecco quanto ci costerà la guerra in Iran, almeno secondo la Cna. I conti si riferiscono a uno scenario possibile ossia a quello che prevede che le quotazioni di petrolio e gas rimarranno allo stesso livello a cui sono giunte oggi. Anche se la guerra finisse domani, infatti, c’è la questione delle catene di fornitura da “ristrutturare”. Sia in termini infrastrutturali, con i danni che materialmente andrebbero riparati, sia in ragione dei tempi che si allungano, per ovvie ragioni, per la consegna dei materiali energetici necessari.

La guerra in Iran ci costa mille euro a famiglia

Ecco, nello specifico, tutti gli aumenti a cui gli italiani dovranno fare fronte da qui ai prossimi mesi se la situazione non si evolve, e subito, per il meglio. Stando agli analisti della Cna, infatti, le bollette di luce e gas saliranno tra i 300 e i 400 euro in più. A questo maggiore esborso si unirà quello per i carburanti, che costeranno 200 euro in più agli italiani. Gli effetti sui generi alimentari sono stati tra i 250 e i 350 euro. I conti sono presto fatti: la guerra in Iran costerà fino a mille euro a famiglia.

Chi avrà la stangata

La soglia dei mille euro a famiglia per la guerra in Iran, chiaramente, è solo indicativa. Perché c’è chi andrà (pure) peggio. Le famiglie con due figli, casa grande e due auto può arrivare a pagare fino a 1.500 euro in più all’anno. E poi, spiegano ancora da Cna, una coppia di lavoratori pendolari dove il carburante diventa la voce dominante, e il totale oscilla tra i 900 e 1.200 euro. Potrebbe andar meglio a chi invece vive da solo in città, magari senza auto. Il conto sarebbe di “soli” 400-500 euro in più all’anno.