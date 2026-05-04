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La Lazio vince in rimonta, Cremonese a -4 dal Lecce

di Italpress - 4 Maggio 2026

CREMONA (ITALPRESS) – La Lazio ribalta la Cremonese nel posticipo della 35esima giornata di campionato. I biancocelesti la spuntano 2-1 allo “Zini” con un grande secondo tempo. Bonazzoli, con la complicità di Motta, illude i grigiorossi al 29′, mentre negli ultimi 45 minuti la decide Sarri con i cambi. Noslin prima serve l’assist dell’1-1 a Isaksen (53′) e poi firma la rimonta in pieno recupero (92′), togliendo un punto che sarebbe stato vitale per la squadra di Giampaolo. La Cremonese resta ferma in 18esima posizione, a -4 dal Lecce di Di Francesco, mentre la Lazio stacca il Bologna e si consolida all’ottavo posto con 51 punti. Nella prossima giornata la squadra di Sarri affronterà l’Inter in casa (9 maggio ore 18.00), quattro giorni prima di ritrovare i nerazzurri in finale di Coppa Italia (21.00). Vardy e compagni ospiteranno il Pisa (10 maggio ore 15.00) già retrocesso per l’ultima chiamata per credere nella salvezza.Avvio di primo tempo con la formazione di Sarri subito al comando delle operazioni. La Cremonese si schiaccia nella propria metà campo e concede solamente su palla inattiva, con Provstgaard che si rende pericoloso di testa su due spioventi messi in area da Basic e Zaccagni. La Lazio fa la partita, ma sono i padroni di casa a portarsi in vantaggio. Floriani serve al limite dell’area Bonazzoli, che calcia centrale di sinistro e approfitta di un’incertezza di Motta per firmare l’1-0 al 29′. Il palleggio dei biancocelesti non impensierisce l’undici di Giampaolo – pericoloso al 35′ con un sinistro alto di Zerbin – che conserva il vantaggio fino all’intervallo.Il primo vero squillo della Lazio dalle parti di Audero arriva al 50′, sempre su calcio da fermo, con un colpo di testa di Romagnoli bloccato in tuffo dall’ex portiere di Sampdoria e Inter. Continua a costruire la squadra di Sarri, che pareggia i conti al 53′: coast to coast di Nuno Tavares da un calcio d’angolo della Cremonese. Il portoghese trova in area Noslin, che serve Isaksen per l’1-1. Gioco molto spezzettato nell’ultima mezz’ora, con poche occasioni da entrambe le parti, ma nel recupero è la Lazio a prendersi i tre punti. Grigiorossi sbilanciati a caccia del 2-1 e in contropiede è Noslin a colpire al 93′ con uno splendido destro a giro al limite dell’area.– foto Image –(ITALPRESS).