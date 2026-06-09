Attualità

La Lega: “Una legge per bloccare i risarcimenti a ladri e rapinatori”

La proposta: "Tuteliamo le vittime: chi commette un reato non può essere risarcito"

di Pietro Pertosa - 9 Giugno 2026

La Lega studia una proposta di legge per bloccare i risarcimenti a ladri, aggressori e rapinatori. Un tema, questo, che è molto sentito e s’innesta chiaramente sulla tematica delicatissima della legittima difesa. E, naturalmente, della sicurezza. Dalle parti del Carroccio l’idea è quella di proporre una legge che, come si legge in una nota, “affermi un principio semplice: chi sceglie di commettere un reato non può pretendere di essere risarcito per le conseguenze della propria azione criminale”. Insomma, nessun risarcimento se chi va a rubare poi viene preso a pistolettate.

La Lega e la legge contro i risarcimenti per i ladri

“Dopo aver ottenuto nel 2019 l’approvazione della riforma sulla legittima difesa, stabilendo che chi è costretto a difendersi da un’aggressione non deve nulla al proprio aggressore, oggi la Lega vuole compiere un ulteriore passo avanti nella stessa direzione, rafforzando un principio di buon senso, giustizia e responsabilità”. Questa è la premessa. Che dalle parti di via Bellerio ritengono imprescindibile: “Chi decide volontariamente di violare la legge e di esporsi ai rischi connessi alla propria attività criminale non può scaricare sugli altri le conseguenze economiche delle proprie azioni”. Da qui la proposta di una legge contro i risarcimenti per i ladri.

“Tutela delle vittime”

La Lega ritiene che una proposta che limiti e annulli il “diritto al risarcimento” per ladri, aggressori e rapinatori sia ormai imprescindibile. Perché l’obiettivo è quello di fare giustizia. “Una proposta di giustizia. A tutela delle vittime, non dei delinquenti”, sottolineano dal Carroccio. Per evitare i cortocircuiti che, troppo spesso, si leggono sulle cronache giudiziarie italiane. Ladri che entrano in casa per rubare e chiedono i danni per le ferite che si sono procurati. Rapinatori che pretendono risarcimenti. E, per le vittime, oltre al danno di aver subito un reato, la beffa di dover corrispondere persino un risarcimento ai criminali.