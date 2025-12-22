Attualità

La morte di Chris Rea, suo il classico di Natale “Driving Home for Christmas”

Anche quest'anno l'hit era tornato nelle classifiche

22 Dicembre 2025

Chris Rea, il cantautore britannico noto in tutto il mondo per il classico di Natale Driving Home for Christmas, è morto all’età di 74 anni dopo una breve malattia, come ha annunciato la famiglia in un comunicato ufficiale. Al momento del decesso l’artista era circondato dai suoi cari.

Chi era Chris Rea

Christopher Anton Rea nacque il 4 marzo 1951 a Middlesbrough, Inghilterra. Cantante, chitarrista e compositore, ha saputo creare un ponte tra rock, blues, pop e soft rock nel corso di una carriera lunga oltre cinque decenni.

Rea iniziò a suonare la chitarra da adulto, poco dopo i vent’anni, entrando in varie band prima di lanciare la sua carriera da solista nei primi anni ’70. La sua voce roca e la tecnica distintiva di slide guitar divennero il marchio di fabbrica del suo suono. La sua musica include influenze di blues tradizionale, pop, rock e soul.

Nel 1978 Fool (If You Think It’s Over) gli aprì le porte del successo internazionale ricevendo una nomination al Grammy. Nel Regno Unito, due suoi album raggiunsero la vetta della classifica: The Road to Hell nel 1989 e Auberge nel 1991.

I successi più amati

Driving Home for Christmas, pubblicata per la prima volta nel 1986 come lato B di Hello Friend, non fu un successo immediato. Con gli anni, però, si trasformò in uno degli inni natalizi più amati nel Regno Unito, tornando ogni anno nelle classifiche dalla fine degli anni 2000.

Altri brani celebri: The Road to Hell, On the Beach, Josephine, Let’s Dance e Working on It. La sua musica ha venduto oltre 40 milioni di dischi nel mondo.

Vita e passioni oltre la musica

Rea non era solo un musicista. Era appassionato di auto e motori e partecipò anche al British Touring Car Championship. Questa passione influenzò molte delle sue canzoni, spesso ispirate alle vibrazioni della strada e del viaggio.

La sua vita non fu priva di difficoltà. Nel 2001 gli fu diagnosticato un cancro al pancreas, che lo portò a un intervento complesso per l’asportazione del tumore. Nel 2016 subì un ictus che ne compromesse temporaneamente salute e mobilità. Nonostante ciò, continuò a registrare e a pubblicare musica, mantenendo vivo il suo stile autentico.

L’eredità artistica

Chris Rea è ricordato come un artista capace di fondere generi e influenze con grande naturalezza. La sua voce e la sua chitarra hanno accompagnato generazioni, non solo durante le feste natalizie.

Fan e musicisti di tutto il mondo stanno in queste ore ricordando il suo contributo alla musica contemporanea, sottolineando quanto le sue canzoni abbiamo segnato momenti di vita personale di molti ascoltatori.

Due curiosità

La prima: Driving Home for Christmas è tornata nelle classifiche ogni anno dal 2007, un classico di Natale che rimarrà cantato per sempre anche dopo la morte di Chris Rea.

La seconda: Rea non aveva mai effettuato un vero tour negli Stati Uniti, pur avendo fama internazionale.

