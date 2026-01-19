Sport

La Nba celebra il Martin Luther King Day: tutte le partite

Dagli anni '80 la giornata sportiva dedicata alla memoria del reverendo simbolo della lotta per i diritti civili e per l'uguaglianza

di Dave Hill Cirio - 19 Gennaio 2026

Stasera la Nba celebra il Martin Luther King Day, giornata dedicata alla memoria del reverendo Martin Luther King Jr., simbolo della lotta per i diritti civili e per l’uguaglianza. La lega statunitense propone una serie di partite della regular season che uniscono spettacolo sportivo e iniziative sociali. In essi, riflesso il messaggio di King anche fuori dal campo.

Il programma delle partite del Martin Luther King Day

Il calendario della giornata presenta alcuni matchup di grande interesse tra squadre dell’Est e dell’Ovest. Tra le sfide più attese (da vedere su Sky), Atlanta Hawks contro Milwaukee Bucks, con Giannis Antetokounmpo protagonista assoluto. A seguire, i Cleveland Cavaliers affrontano gli Oklahoma City Thunder, incontro che mette in campo sia giovani talenti sia giocatori esperti. Non meno interessante, lo scontro tra New York Knicks e Dallas Mavericks, previsto come una partita ad alto punteggio. La giornata si conclude con Detroit Pistons contro Boston Celtics, un classico della Eastern Conference. Negli Stati Uniti, questa serie di partite, nota come quadruple-header, viene trasmessa in diretta nazionale, offrendo una copertura completa e continua della giornata.

Il significato della giornata Nba

Il Martin Luther King Day viene celebrato ogni terzo lunedì di gennaio. Per la NBA, rappresenta un’occasione per onorare l’eredità di King e il suo messaggio di uguaglianza e giustizia sociale. La lega accompagna le partite con iniziative comunitarie, programmi educativi e campagne sociali, coinvolgendo giocatori e tifosi nella riflessione sull’importanza dei diritti civili e sull’impatto positivo dello sport nella società.

Le curiosità e la tradizione

La celebrazione del MLK Day in NBA risale agli anni ’80 ed è diventata un appuntamento fisso nel calendario della lega. Alcune città, come Atlanta, natale di King, ospitano spesso partite simboliche della giornata, mentre squadre come i Golden State Warriors e gli Atlanta Hawks vantano storicamente ottimi risultati nelle partite MLK Day. Nel 2026, alcune squadre hanno modificato i propri piani per impegni internazionali, ma le celebrazioni e le iniziative sociali proseguono regolarmente, confermando l’impegno della lega nel coniugare sport e valori civili.

