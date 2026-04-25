Abbonati

L'identità: Storie, volti e voci al femminile Poltrone Rosse

Iscriviti alle newsletter

Askanews Video

Salvini al Florence American Cemetery: “25 aprile di tutti, per tutti”

Il leader della Lega alle porte di Firenze spera in riconciliazione

di Askanews -

Tavarnuzze (Firenze), 25 apr. (askanews) – Per le celebrazioni del 25 aprile il leader della Lega e vice-premier Matteo Salvini si è recato al Florence American Cemetery a Tavarnuzze, alle porte di Firenze, e parlando a margine con i giornalisti ha dichiarato: “Oggi si festeggia la Liberazione figlia di tanti ragazzi e di tante ragazze che hanno dato la vita, più di 300mila alleati, da tutto il mondo, quasi centomila dagli Stati Uniti, siamo qua anche grazie a loro. È una giornata di tutti, per tutti e spero che non passino ancora troppi anni perchè sia una giornata di riconciliazione e pacificazione nazionale perché dopo 80 anni ancora polemiche, divisioni, scontri ai cortei, fischi in una giornata che dovrebbe festeggiare la risorgenza fanno male”.

Torna alle notizie in home

Dalla stessa categoria

Notizie Video

Le ultime news