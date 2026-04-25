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Ufficiale l’addio di Di Foggia a Terna: c’è la risoluzione

Confermata la rinuncia alla buonuscita milionaria, De Blasio assume la carica di Ad (per ora)

di Cristiana Flaminio - 25 Aprile 2026

È ufficiale: Giuseppina Di Foggia ha sottoscritto la risoluzione consensuale e non è più l’ad di Terna. A darne notizia è stata proprio la società che ha reso nota la firma dell’accordo per la cessazione anticipata del rapporto di amministrazione e per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dirigenziale in essere con effetto dal 5 maggio 2026. Se ne andrà, come già abbondantemente anticipato, senza intascare la buonuscita.

Di Foggia: risoluzione con Terna

“Nell’accordo è stata altresì prevista, subordinatamente alla nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione di Eni Spa, la rinuncia dell’ingegner Di Foggia all’indennità integrativa di fine rapporto spettante per la posizione di Direttore Generale. A tale fine era stato precauzionalmente stimato ed accantonato un importo pari a Euro 7.189.750”, si legge nella nota diramata dall’azienda. Che ha proseguito. “Si procederà all’attribuzione a Di Foggia, per la carica di Amministratore Delegato, di un trattamento di fine mandato pari a Euro 108.750 lordi”. E dunque. “A ciò si aggiungeranno le competenze di fine rapporto. E quanto spettante in relazione ai diritti maturati nell’ambito della partecipazione ai sistemi di incentivazione di breve e di lungo termine”.

Arriva De Blasio (in attesa di Monti?)

“In linea con il piano di successione adottato dalla società, all’esito della cessazione di Di Foggia dagli incarichi ricoperti in Terna SpA,. Il Presidente Igor De Biasio assumerà i poteri per la gestione immediata della Società”, si legge ancora nella nota. Sarà in carica “con le stesse prerogative e gli stessi limiti in precedenza previsti per l’Amministratore Delegato, fino all’Assemblea del 12 maggio 2026, già convocata anche per il rinnovo degli organi sociali”. Per detta attribuzione, specificano da Terna, “mon sono previsti indennità o benefici aggiuntivi rispetto ai compensi spettanti al Presidente Igor De Biasio in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Sostenibilità, Governance e Scenari”.