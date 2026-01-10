Attualità

La notte più luminosa di Giove: mano ai binocoli!

Se si dispone di un binocolo, la visione risulterà ancora più interessante e sarà possibile notare alcuni dei principali satelliti naturali del pianeta

di Dave Hill Cirio - 10 Gennaio 2026

Giove domina il cielo di questa notte, la più luminosa: il pianeta raggiunge la sua massima visibilità dell’anno. L’opposizione lo renderà visibile per tutta la notte, osservarlo semplice anche senza strumenti. Lo spettacolo astronomico più evidente del mese.

Giove in opposizione: un evento astronomico

La notte del 10 gennaio Giove si trova in opposizione rispetto al Sole. Questo significa che la Terra è esattamente tra il Sole e il pianeta gigante. In questa configurazione Giove riceve pienamente la luce solare e la riflette verso di noi.

La sua luminosità cresce fino a diventare superiore a quella di molte stelle visibili nel cielo. Proprio per questo motivo il pianeta brilla in modo intenso e chiaro.

Visibilità per tutta la notte

In opposizione Giove sorge poco dopo il tramonto del Sole e rimane alto nel cielo fino all’alba. È possibile osservarlo per ore, seguendo il suo lento movimento attraverso la volta celeste. Anche chi non possiede strumenti ottici può facilmente individuarlo.

Basta guardare verso est poco dopo il tramonto. Il pianeta appare come un punto molto luminoso, stabile e senza tremolio, a differenza delle stelle. La sua brillantezza attira subito l’attenzione.

Dove guardare nel cielo

Giove si trova nella parte di cielo associata alla costellazione dei Gemelli. Attorno a lui sono visibili alcune stelle note della volta celeste, che possono fungere da riferimento. Il pianeta appare nettamente più brillante delle stelle circostanti.

Questo aiuta chi osserva a distinguerlo e seguirne la posizione. Nel corso della notte Giove si sposta lentamente verso sud e poi verso ovest. Chi osserva può notare questo spostamento a occhio nudo se guarda il cielo per un lungo periodo.

Osservazione con strumenti ottici

Se si dispone di un binocolo, la visione risulterà ancora più interessante. Con un semplice binocolo sarà possibile notare alcuni dei principali satelliti naturali di Giove nella sua notte più luminosa.

Queste lune appaiono come piccoli puntini disposti in fila vicino al pianeta gigante. I telescopi amatoriali di piccole dimensioni, poi, mostrano dettagli aggiuntivi. È possibile distinguere alcune bande atmosferiche sulla superficie di Giove. In condizioni favorevoli si può perfino intravedere la famosa Grande Macchia Rossa, una tempesta enorme che si estende sulla sua atmosfera.

I consigli per l’osservazione

Per ottenere una visione soddisfacente, da scegliere un luogo con poco inquinamento luminoso.

Lasciati gli occhi adattarsi all’oscurità per almeno una decina di minuti, bisogna guardare verso est subito dopo il tramonto e seguire il pianeta mentre sale in cielo.

Anche nelle notti seguenti al 10 gennaio, Giove rimane brillante e facile da individuare.

