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Polymarket: l’ombra dei “mercati spia” sulla Serie A

Il "gioco più bello del mondo" rischia di essere giocato non più nei 90 minuti sul rettangolo verde

di Dave Hill Cirio - 16 Giugno 2026

Il confine tra innovazione tecnologica e rischio regolatorio nel calcio italiano non è mai stato così sottile: l’ombra di Polymarket sulla Serie A. Negli ultimi mesi, l’attenzione si è spostata dai campi da gioco ai mercati predittivi.

Al centro del dibattito

Polymarket, la piattaforma basata su blockchain, sta trasformando le informazioni riservate dei club in veri e propri asset finanziari scambiabili. Sebbene alcuni scenari di partnership milionarie rimangano al momento nel campo delle ipotesi speculative, il rischio di un “mercato spia” capace di minare l’integrità della Serie A è quanto mai reale.

A differenza delle scommesse tradizionali, Polymarket opera come una borsa valori decentralizzata. Gli utenti non giocano contro un bookmaker, ma scambiano “azioni” sull’esito di eventi futuri. Ogni contratto ha un prezzo che varia da 0 a 100 centesimi: se l’evento si verifica, l’azione vale 1 dollaro; in caso contrario, si azzera.

Questo meccanismo rende i prezzi dei contratti delle vere e proprie percentuali di probabilità in tempo reale. Quando il mercato “scommette” sulla penalizzazione di un club o sulla cessione di una società, la liquidità immessa sulle reti crypto crea un segnale economico spesso più preciso dei sondaggi o delle indiscrezioni giornalistiche.

Il “gioco” delle indiscrezioni

Il problema sorge quando queste fluttuazioni non dipendono da analisi pubbliche, ma da informazioni privilegiate. Il vero allarme riguarda l’utilizzo di Polymarket come strumento di insider trading. Grazie all’anonimato garantito dai wallet crittografici, chiunque possieda informazioni riservate – i cosiddetti insider – ha un incentivo economico a monetizzarle immediatamente sulla piattaforma.

E non è una fredda ipotesi stimare che le più diverse figure gravitanti attorno all’ecosistema Serie A potrebbero influenzare questi mercati. Gli staff medici, per esempio. Conoscere l’entità di un infortunio dodici ore prima del comunicato ufficiale permette di speculare sul crollo delle quote di vittoria di una squadra. I legali e i consulenti, ancora.

Sapere in anticipo l’esito di un ricorso al Collegio di Garanzia o di una sentenza sportiva consente di scommettere sui piazzamenti finali in classifica. I dirigenti e i procuratori, abituali “gole profonde” delle indiscrezioni. Le trattative di calciomercato o gli esoneri imminenti cessano di essere semplici “voci” per diventare variabili finanziarie binarie.

L’ipotesi Lazio

Il solo scenario, per esempio di una sponsorizzazione da 22 milioni di dollari tra la S.S. Lazio e Polymarket, solleva interrogativi profondi. Nel momento in cui una piattaforma di scommesse diventa partner di un club, e contemporaneamente quota mercati sulla vendita della società stessa – come l’ipotesi della cessione da parte di Claudio Lotito -, si genera un conflitto d’interessi sistemico. Se il proprietario di un club detiene il potere di determinare l’esito di una scommessa sulla propria testa, la trasparenza del mercato viene meno.

Per i club quotati in borsa come Juventus, Roma o la stessa Lazio, questo scenario rappresenterebbe un limbo normativo pericolosissimo, poiché le oscillazioni dei contratti crypto potrebbero anticipare le comunicazioni dovute ai piccoli azionisti, violando le regole sui mercati regolamentati.

L’allarme non è solo italiano

La Commodity Futures Trading Commission e la Procura di New York hanno già avviato procedimenti per insider trading nei mercati predittivi. Le indagini indicano come dipendenti infedeli e contractor stiano già usando queste piattaforme per trarre profitto da dossier riservati. Il calcio, con la sua enorme mole di dati sensibili e la sua natura imprevedibile, rappresenta la prossima frontiera di questa battaglia legale.

La Serie A si trova davanti a un bivio epocale

L’accesso ai capitali della finanza decentralizzata è allettante per un sistema in crisi di liquidità. Ma l’esposizione a una asimmetria informativa strutturale rischia di distruggere la credibilità del prodotto calcio. Senza una regolamentazione chiara che equipari l’insider trading sportivo a quello finanziario, il “gioco più bello del mondo” rischia di essere giocato non più nei 90 minuti sul rettangolo verde, ma nelle transazioni invisibili di chi conosce il futuro un secondo prima degli altri.