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La prima Via Crucis di Leone XIV: 30mila fedeli al Colosseo

di Claudia Mari - 4 Aprile 2026

Circa 30mila fedeli hanno preso parte alla suggestiva Via Crucis del Venerdì Santo al Colosseo, presieduta da Papa Leone XIV, in uno dei momenti più intensi della Settimana Santa. La celebrazione, seguita in mondovisione, è stata caratterizzata da un gesto senza precedenti. Per la prima volta un Pontefice ha portato personalmente la croce lungo tutte le quattordici stazioni del percorso, dall’anfiteatro Flavio fino al Colle Palatino.

La Via Crucis di Leone XIV: le celebrazioni e i riti

Il rito è iniziato dopo la liturgia della Passione del Signore celebrata nel pomeriggio nella Basilica di San Pietro, dove il Papa si è prostrato davanti all’altare in segno di profonda devozione. In serata, giunto al Colosseo, è stato accolto anche dal sindaco di Roma, prima di dare inizio alla processione illuminata dalle fiaccole distribuite ai fedeli.

Durante la Via Crucis, Leone XIV ha voluto offrire un segno forte e concreto, caricandosi simbolicamente il peso delle sofferenze del mondo. La scelta di portare sempre la croce è stata letta come un gesto di vicinanza alle vittime dei conflitti, alle madri che soffrono e a tutte le persone private della propria dignità. Non a caso, uno dei passaggi più significativi delle meditazioni ha sottolineato che chi decide le guerre dovrà rispondere davanti a Dio.

Le riflessioni, scritte da Francesco Patton, hanno accompagnato le stazioni mettendo al centro temi attuali e dolorosi. Dai massacri ai genocidi, fino alle ingiustizie quotidiane che colpiscono i più deboli. Ampio spazio è stato dato anche al ruolo delle donne e alla sofferenza di chi vive situazioni di violenza e oppressione. Il messaggio emerso con forza è che il vero potere non risiede nella forza o nella violenza, ma nella capacità di farsi carico del dolore altrui.

La celebrazione si è conclusa dopo oltre un’ora con la preghiera di San Francesco e la benedizione finale del Papa alla folla. La giornata ha rappresentato uno dei momenti più intensi del cammino verso la Pasqua. Ed è proseguita con la veglia pasquale nella Basilica di San Pietro, preceduta da un Sabato Santo dedicato al silenzio e alla riflessione.