Torino

La primavera approda a Moncalieri con miele e fiori

di Redazione - 11 Aprile 2026

Sabato 11 e domenica 12 aprile prossimi Moncalieri ospiterà la terza edizione di Florì, la mostra mercato delle eccellenze florovivaistiche del territorio, nella centralissima piazza Vittorio Emanuele II , e la seconda edizione di Miel’è, il Salone del Miele del Piemonte, all’interno dell’elegante Collegio Carlo Alberto.

La primavera prende casa a Moncalieri in un weekend ricco di profumi, di colori e sapori della natura. Florì e Miel’è sono due iniziative nate dalla collaborazione tra il Comune di Moncalieri e Orticola del Piemonte, che si svolgeranno in contemporanea per offrire ai partecipanti una due giorni dedicata alla bellezza, al relax, ma anche all’approfondimento e alla cultura green. Per quest’anno molto importante il contributo di Slow Food, che prenderà parte in modo attivo ad entrambe le manifestazioni con i propri produttori.

Giunta alla sua terza edizione, la mostra-mercato a ingresso libero Florì ( con apertura dalle 9.30 alle 19 entrambi i giorni) porterà nella centralissima piazza Vittorio Emanuele II le eccellenze florovivaistiche, agroalimentari, ma anche sociali del territorio di Moncalieri, da sempre ricco di tradizione nel settore.

Saranno circa venti gli espositori tra florovivaisti, artigiani e produttori agricoli a km. zero che, attraverso le loro proposte naturali, faranno scoprire o riscoprire le numerose realtà locali impegnate quotidianamente sul territorio, un patrimonio importante che merita di essere promosso e valorizzato.

Girando tra i banchi in piazza Vittorio Emanuele II, gli amanti dei fiori e delle piante e anche i semplici curiosi, potranno ammirare e acquistare piante ornamentali da interno e piante fiorite da giardino, orchidee e begonie, aromatiche e piante da orto, ma anche collezioni di rose e alstroemerie, cactus e succanchee.

Oltre all’esposizione e vendita, i vivaisti saranno disponibili per fornire preziosi consigli su tecniche di coltivazione, metodi di giardinaggio fai da te e segreti per prendersi cura del verde, coinvolgendo appassionati e neofiti.

Non ci saranno solo piante e fiori, ma anche proposte agroalimentari come nocciole, confetture, spezie, biscotti, crostate a base di fiori e birra.

La natura sarà grande protagonista anche presso il Real Collegio Carlo Alberto di Moncalieri, gioiello architettonico dell’Ottocento che, nelle sue auliche sale, ospiterà la seconda edizione di Miel’è, aperto dalle 10 alle 18 entrambi i giorni, il primo Salone del miele del Piemonte che torna nella cittadina piemontese dopo il grande successo di pubblico registrato lo scorso anno.

Un vero e proprio tuffo nel mondo del miele, prodotto naturale al 100 per 100, che sarà possibile conoscere grazie alla presenza dei migliori produttori del territorio piemontese, attraverso degustazioni guidate, abbinamenti gastronomici e laboratori di approfondimento.

Miel’è vuole essere innanzitutto una mostra- mercato con esposizione e vendita grazie alla presenza di una trentina di produttori di miele che metteranno in mostra le proprie delizie, dal rinomato miele di castagno al delicato miele di acacia, fino al MIllefiori delle Valli Alpine e a moltissime altre varietà, tutte da assaporare.

Il miele sarà il protagonista di saporiti e sorprendenti abbinamenti , in collaborazione con produttori artigiani di altre tipicità locali. Potrà essere degustato in abbinamento al lardo e ai formaggi, al pane e al burro e alle tonistine ma sarà anche un goloso ingrediente per caramelle e yogurt fino al gelato.

Non mancherà poi la sezione culturale per scoprire gli infiniti mondi che esistono dietro a un prodotto così genuino e solo all’apparenza semplice come il miele. Gli esperti guideranno il pubblico attraverso vari approfondimenti, da quello puramente gastronomico a quello della salute, da quello più scientifico con l’Agenzia delle Dogane fino ai curiosi aspetti psicologici grazie alla presenza dello psicologo delle api.

Il biglietto a Miel’è, al costo di 12 euro, permette di visitare la mostra mercato e garantisce la possibilità di assaporare sei diversi sostanziosi assaggi di miele abbinato ad altri prodotti del territorio, oltre a una bevanda.

Mara Martellotta ilTorinese.it

È possibile avere maggiori informazioni sulle due manifestazioni visitando il sito web www.orticolapiemonte.it e www.visitmoncalieri.it