Italpress Notizie Spettacoli

La Ragione in collaborazione con Joydis racconterà dalla T Space il Festival di Sanremo 2026

di Italpress - 23 Febbraio 2026

SANREMO (ITALPRESS) – La Ragione sarà protagonista della 76ª edizione del Festival di Sanremo all’interno de La T Space, la lounge esclusiva de “La Terrazza” in Piazza Bresca, a soli 150 metri dal Teatro Ariston. Ogni mattina talk esclusivi condotti dai giornalisti de La Ragione Federico Arduini e Ilaria Cuzzolin, con la partecipazione del critico musicale Nico Donvito, esperto di Sanremo e autore del libro “Sanremo e la classifica del tempo – 100 canzoni non incoronate dal Festival diventate immortali”, Alex Pierro, storico speaker di Radio Lombardia, e Francesca Binfarè, giornalista e manager musicale. A

nalisi delle serate, aneddoti del passato, commenti sulla classifica e retroscena sui 30 Big in gara: la lounge si trasformerà in un centro di approfondimento sul Festival. Nel pomeriggio spazio alle interviste per scoprire i protagonisti e i personaggi che animano il Festival. La T Space è un progetto curato da Joydis – agenzia di comunicazione e marketing, leader nella creazione di hub esperienziali internazionali – che dopo il successo già registrato al Festival del Cinema di Venezia porta la “sua” Terrazza anche nella riviera ligure (lo scorso anno sono state oltre 6.000 le presenze registrate alla Mostra del Cinema di Venezia e di Cannes).

“Siamo onorati ed elettrizzati dal tornare a collaborare, dopo le splendide esperienze in occasione della Mostra del Cinema di Venezia, con Joydis, in questa 76esima edizione del Festival di Sanremo – dichiara Fulvio Giuliani, direttore del quotidiano La Ragione – Porteremo nello spazio La Terrazza nella città dei fiori la nostra esperienza, le nostre voci, i nostri ospiti e il nostro punto di vista sulla più importante rassegna popolare d’Italia. Ben oltre la sola musica. Sanremo è uno specchio del paese da raccontare”.

Dal 23 al 28 febbraio il fulcro sarà per la prima volta Sanremo dove, esclusivamente su invito, sfileranno addetti ai lavori, artisti, media e brand. “Non replichiamo un format, lo facciamo evolvere”, spiega Elisabetta Nicolini, amministratore delegato di Joydis. “Sanremo è un contesto diverso rispetto a Venezia e Cannes, più diffuso e trasversale, e La T Space nasce per generare valore attraverso la contaminazione tra musica, impresa, arte e design. È uno spazio in cui linguaggi differenti si incontrano e si influenzano reciprocamente, trasformando l’ospitalità in una piattaforma culturale. L’identità architettonica, l’allestimento e l’intervento artistico diventano parte integrante di questa visione: anche la presenza delle opere dello street artist Giorgio Bartocci contribuisce a definire un ambiente che non si limita ad accogliere, ma produce contenuto, relazione e significato”.

Un ulteriore elemento di innovazione sarà l’integrazione di dispositivi NFC collegati a sistemi di intelligenza artificiale, sviluppati da Contatto Divino. Attraverso questi strumenti, gli ospiti potranno accedere in tempo reale a contenuti aggiornati, programmazione, approfondimenti sui partner e materiali editoriali, trasformando l’esperienza fisica dello spazio in un ecosistema digitale interattivo. La tecnologia diventa così parte integrante del progetto, non come semplice supporto.

-Foto La Ragione-

(ITALPRESS).