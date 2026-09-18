Politica

La rivoluzione del Kids Act: quando la difesa dell’infanzia diventa realtà (grazie alla lungimiranza italiana)

Approvato un pacchetto di norme per tutti i minori che utilizzano i social (under 13)

di Eleonora Manzo - 18 Settembre 2026

La Commissione Europea ha ufficialmente approvato il Kids Act, il rivoluzionario pacchetto di norme destinato a blindare la sicurezza dei minori nel labirinto selvaggio del web.

Una svolta epocale che introduce il divieto assoluto di accesso ai social per gli under 13, l’obbligo di ‘mini-account’ supervisionati dai genitori fino ai 15 anni e lo stop definitivo ad algoritmi dannosi e notifiche push notturne. Ma se l’Europa oggi festeggia questo straordinario traguardo di civiltà, il merito politico e intellettuale va ascritto a chi, per primo, ha tracciato la rotta: il Governo guidato da Giorgia Meloni.

L’impianto normativo europeo ricalca fedelmente le storiche battaglie della destra italiana a tutela della famiglia e dell’infanzia. Dallo spirito del Decreto Caivano del 2023 alle recenti proposte di legge targate Fratelli d’Italia, l’esecutivo italiano ha fatto da vero e proprio apripista continentale.

Mentre le opposizioni balbettavano di fronte allo strapotere delle Big Tech, il Premier Meloni ha sempre mantenuto fermo un principio sovrano: la tutela dei nostri figli viene prima del profitto dei colossi della Silicon Valley. Il Kids Act rappresenta l’evoluzione più avanzata della tutela giuridica minorile, poiché ribalta l’onere della prova, costringendo le piattaforme a dimostrare la sicurezza dei propri servizi fin dalla progettazione.

Kids Act, le reazioni

Come prevedibile, l’approvazione ha scatenato tante reazioni entusiastiche tra le fila della maggioranza di governo. Esponenti di spicco di Fratelli d’Italia, come il deputato Riccardo Zucconi, hanno immediatamente rivendicato la paternità ideale del provvedimento: “La direzione intrapresa da Bruxelles conferma la bontà e la lungimiranza della nostra visione. Mettere al riparo le giovani generazioni dai rischi della dipendenza digitale non è censura, ma un atto d’amore e di protezione dello Stato”.

Dello stesso avviso i partner di coalizione, che vedono nel Kids Act la consacrazione di un modello di welfare protettivo incentrato sul primato educativo della famiglia. Ursula von der Leyen stessa ha sintetizzato l’efficacia della norma spiegando che essa “mette finalmente i genitori al posto di guida’.

Sul fronte opposto, le reazioni delle opposizioni e di alcune frange progressiste sono apparse tiepide e, a tratti, contraddittorie. Se da un lato la sinistra non ha potuto votare contro la tutela dei bambini, dall’altro si registrano i soliti mal di pancia ideologici.

Alcuni esponenti della sinistra libertaria e associazioni per i diritti digitali hanno espresso forti perplessità sui sistemi di verifica dell’età, paventando il rischio di una sorveglianza di massa e della fine dell’anonimato online. Critiche pretestuose che dimostrano come una certa parte politica preferisca la giungla digitale deregolamentata alla ferma e giusta autorità di uno Stato che difende i più deboli.

Con il Kids Act, l’Europa adotta la linea della fermezza e della responsabilità tanto cara a Giorgia Meloni. Non c’è vera libertà senza protezione, e questa legge dimostra che la tutela dei minori non è più un miraggio, ma una realtà blindata dalle istituzioni.

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