La scelta di Urbano: il Torino si riaffida a Gianluca Petrachi

Esonerato il ds Vagnati, torna il dirigente salentino in vista del mercato invernale

di Martino Tursi - 10 Dicembre 2025

Gianluca Petrachi è il nuovo direttore sportivo del Torino. Urbano Cairo ha scelto di puntare sull’usato sicuro. Il club granata ha silurato “con effetto immediato” Davide Vagnati. E adesso prova, specialmente in vista della prossima finestra di mercato che si aprirà a gennaio, a ricostruire la squadra. Che, mai come quest’anno, è finita nel mirino dei tifosi. A causa di prestazioni altalenanti e del sostanziale flop di alcuni dei nuovi acquisti estivi. Che, evidentemente, non hanno dato ciò che ci si attendeva da loro.

A Torino torna Petrachi

Non era scontato. Non era semplice, tutt’altro. Petrachi torna al Torino dopo averci passato quasi dieci anni. In uno dei momenti migliori dell’era Cairo, quando per il Filadelfia son passati campioni che in granata hanno lasciato il segno. Come il Gallo Belotti o Alessio Cerci. Erano gli anni di mister Libidine, Gian Piero Ventura. Prima che finisse ad allenare la Nazionale e a caricarsi dei demeriti di un movimento che da dodici anni (Gattuso faccia gli scongiuri) non riesce a strappare un pass per i Mondiali. Petrachi aveva pure litigato, con Cairo. Ma, evidentemente, è acqua passata.

L’ultima esperienza a Salerno

Gianluca Petrachi, prima di tornare a Torino, era stato alla guida della Salernitana. Un anno tribolatissimo culminato con l’esonero (per lui) a metà stagione. E con la retrocessione dei granata campani in C. Un doppio salto mortale all’indietro: dalla A alla C. Prima, però, c’era stata l’esperienza alla Roma. Adesso, per il diesse granata (nel senso torinista del termine) si riaprono le porte della società in cui ha militato dal 2010 al 2019. “Tutta la Società riaccoglie Gianluca Petrachi con un caloroso abbraccio: bentornato a Torino, Sempre Forza Toro”.