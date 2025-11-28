Torino

La settimana della ceramica

di Redazione - 28 Novembre 2025

Si inaugura il 4 dicembre prossimo, con avvio degli appuntamenti da venerdì 5 dicembre, la terza edizione della settimana della ceramica, organizzata da PotteryLab APS, associazione culturale nata nove anni fa a Torino, nel cuore di San Salvario.

Quest’anno la manifestazione propone un articolato programma di workshop condotti da ceramisti di rilievo internazionale, dalle sessioni di tornio per principianti e avanzati con Giacomo Scapin, alle tecniche di marmorizzazione dell’argilla di Monica Poggi, fino ai laboratori artistici di decalcomania e collage su ceramica guidati da Madeleine Frochaux.

La settimana si conclude con la decorazione su maiolica insieme a Etzi Maria José, per un viaggio che unisce tradizione, sperimentazione e creatività condivisa.

La settimana della Ceramica è stata resa possibile grazie alla campagna lanciata in primavera sulla piattaforma di crowfunding EPPELA, in collaborazione con la Fondazione CRT.

Tutte le attività si svolgeranno presso le sedi del Pottery Lab a Torino, in via San Pio V 15 e in via San Pio V 13 angolo via Principe Tommaso.

Pottery Lab APS nasce dall’incontro di cinque donne che nella ceramica hanno trovato una nuova strada professionale e un terreno di espressione condivisa. Il laboratorio, oggi articolato in due sedi, rappresenta uno spazio dinamico in cui si tengono corsi di tornio, modellazione manuale, kintsugi, decorazione della ceramica, oltre ad attività pensate per gruppi, feste di compleanno, addii al nubilato e team building.

La realtà contribuisce alla vita del quartiere con collaborazioni con locali di San Salvario in occasione degli AperiPottery e con progetti mirati a valorizzare i benefici psicofisici della lavorazione dell’argilla, che sono riconosciuti, essendo un’attività manuale, capace di coinvolgere anche la sfera cognitiva.

PotteryLab collabora con associazioni e strutture che lavorano con persone con disabilità e ha attivato progetti didattici anche all’interno dell’ Istituto Ferrante Aporti.

Per iscrizioni potterylab16@gmail.com, www.potterylab16.com

Mara Martellotta ilTorinese.it