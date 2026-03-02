Cronaca

Ladri in fuga travolgono e uccidono una famiglia

La tragedia in via Collatina a Roma: distrutta un'intera famiglia, tre sudamericani in manette

di Pietro Pertosa - 2 Marzo 2026

Ladri in fuga travolgono e uccidono una famiglia di tre persone. Tragedia in via Collatina a Roma: un’auto, una Toyota Yaris, con a bordo tre ladri, che stavano fuggendo dai poliziotti che li inseguivano fin dal Quarticciolo, ha invaso la corsia opposta e ha centrato in pieno un’altra vettura che giungeva in senso contrario. Su quell’auto, una Fiat Punto, viaggiava una famiglia di tre persone: madre, padre e il figlio. Per nessuno di loro c’è stato scampo.

Alla base dell’incidente ci sarebbe l’alta velocità, avvenuto nella serata di domenica. I tre fuggitivi, di origini sudamericane, avevano pestato pesantemente sull’acceleratore per tentare di seminare i poliziotti. Avevano forzato un posto di blocco, innescando così l’inseguimento degli agenti. A farne le spese è stata la famiglia che non aveva avuto altra colpa che quella di trovarsi al posto sbagliato e al momento sbagliato. L’impatto, inevitabile, s’è trasformato in un’autentica carneficina.

La corsa disperata in ospedale

A bordo della Fiat Punto viaggiavano un uomo di 70 anni, la moglie 64enne e il figlio di 42 anni. L’impatto è stato fatale per la coppia. Qualche speranza c’era stata per tentare di salvare il 42enne ma la corsa in ospedale è stata vana. Purtroppo l’uomo è deceduto. I ladri sono stati fermati: in auto avevano l’arsenale completo degli scassinatori corredato dagli ormai immancabili “jammer” per entrare nelle frequenze degli allarmi digitali. Uno dei ladri in fuga coinvolti nell’incidente costato la vita a un’intera famiglia è stato arrestato, gli altri due restano piantonati in ospedale.