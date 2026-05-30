Cronaca

Brennero paralizzato: sabotaggio binari e protesta A22

Mobilitate cento pattuglie della Polizia stradale

di Angelo Vitale - 30 Maggio 2026

Il messaggio sull'autostrada che annuncia la chiusura del Brennero dalle ore 11 alle 19

Una mattinata di caos totale sta colpendo il valico del Brennero, asse vitale per i collegamenti tra Italia e Nord Europa dopo un sabotaggio alla linea ferroviaria. Una sfortunata concomitanza di eventi — un atto doloso sui binari e una manifestazione ambientalista sul versante austriaco — ha di fatto isolato il confine, rendendo gli spostamenti un’odissea per migliaia di viaggiatori e trasportatori.

I danni tra Peri e Dolcè

Sabotaggio Brennero: l’emergenza è scattata all’alba, intorno alle ore 5:00, quando un incendio è divampato sulla linea ferroviaria tra Peri e Dolcè. Secondo quanto comunicato da Trenitalia, il rogo non è stato accidentale: si tratta di un atto doloso compiuto da ignoti che ha provocato gravi danneggiamenti all’infrastruttura.

Le ripercussioni sulla circolazione sono pesanti. I treni ad Alta Velocità (Frecciarossa), gli Intercity e i Regionali stanno registrando ritardi fino a 100 minuti. In particolare, i convogli FR 8505, FR 8513 e FR 8507 diretti a Roma Termini hanno subito forti rallentamenti.

Per i collegamenti regionali, Trenitalia ha attivato corse sostitutive con bus, sebbene si segnalino cancellazioni e limitazioni di percorso

Autostrada A22: blocco totale del Brennero

Parallelamente al sabotaggio ferroviario, il traffico stradale è paralizzato a causa di una manifestazione ambientalista indetta in Tirolo. Le autorità austriache hanno interdetto l’accesso al passo del Brennero oltre il confine di Stato fino alle ore 19:00 di oggi.

Il piano di emergenza è scattato alle 7:00 per i mezzi pesanti, mentre dalle 10:30 il divieto di circolazione è stato esteso a tutti i veicoli nel tratto compreso tra Trento Nord e il confine di Stato.

Autobrennero ha disposto la chiusura della barriera di Vipiteno e delle stazioni di Bressanone Val Pusteria, Bressanone Zona Industriale e Chiusa Val Gardena in direzione nord.

Consigli per la viabilità e la situazione del traffico

La situazione è aggravata dal fatto che le autorità avevano preventivamente consigliato di utilizzare i mezzi pubblici proprio per evitare i disagi della manifestazione, ignari del successivo sabotaggio alla rete ferroviaria.

Già nella giornata di ieri si era registrato un traffico intenso, con code oltre i 14 chilometri al casello di Schönberg (A12) causate da chi ha cercato di anticipare il viaggio.

Attualmente, l’A22 consiglia caldamente di limitare al minimo gli spostamenti verso nord a partire da Trento. in più, di utilizzare deviazioni ampie attraverso il passo del Tarvisio e Salisburgo.

La Protezione Civile del Trentino ha allestito una sala operativa e la Polizia Stradale ha mobilitato cento pattuglie per gestire l’emergenza e monitorare la formazione di code, che potrebbero portare all’anticipazione delle uscite obbligatorie nelle stazioni autostradali precedenti.