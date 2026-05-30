Brennero paralizzato: sabotaggio binari e protesta A22
Mobilitate cento pattuglie della Polizia stradale
Il messaggio sull'autostrada che annuncia la chiusura del Brennero dalle ore 11 alle 19
Una mattinata di caos totale sta colpendo il valico del Brennero, asse vitale per i collegamenti tra Italia e Nord Europa dopo un sabotaggio alla linea ferroviaria. Una sfortunata concomitanza di eventi — un atto doloso sui binari e una manifestazione ambientalista sul versante austriaco — ha di fatto isolato il confine, rendendo gli spostamenti un’odissea per migliaia di viaggiatori e trasportatori.
I danni tra Peri e Dolcè
Sabotaggio Brennero: l’emergenza è scattata all’alba, intorno alle ore 5:00, quando un incendio è divampato sulla linea ferroviaria tra Peri e Dolcè. Secondo quanto comunicato da Trenitalia, il rogo non è stato accidentale: si tratta di un atto doloso compiuto da ignoti che ha provocato gravi danneggiamenti all’infrastruttura.
Le ripercussioni sulla circolazione sono pesanti. I treni ad Alta Velocità (Frecciarossa), gli Intercity e i Regionali stanno registrando ritardi fino a 100 minuti. In particolare, i convogli FR 8505, FR 8513 e FR 8507 diretti a Roma Termini hanno subito forti rallentamenti.
Per i collegamenti regionali, Trenitalia ha attivato corse sostitutive con bus, sebbene si segnalino cancellazioni e limitazioni di percorso
Autostrada A22: blocco totale del Brennero
Parallelamente al sabotaggio ferroviario, il traffico stradale è paralizzato a causa di una manifestazione ambientalista indetta in Tirolo. Le autorità austriache hanno interdetto l’accesso al passo del Brennero oltre il confine di Stato fino alle ore 19:00 di oggi.
Il piano di emergenza è scattato alle 7:00 per i mezzi pesanti, mentre dalle 10:30 il divieto di circolazione è stato esteso a tutti i veicoli nel tratto compreso tra Trento Nord e il confine di Stato.
Autobrennero ha disposto la chiusura della barriera di Vipiteno e delle stazioni di Bressanone Val Pusteria, Bressanone Zona Industriale e Chiusa Val Gardena in direzione nord.
Consigli per la viabilità e la situazione del traffico
La situazione è aggravata dal fatto che le autorità avevano preventivamente consigliato di utilizzare i mezzi pubblici proprio per evitare i disagi della manifestazione, ignari del successivo sabotaggio alla rete ferroviaria.
Già nella giornata di ieri si era registrato un traffico intenso, con code oltre i 14 chilometri al casello di Schönberg (A12) causate da chi ha cercato di anticipare il viaggio.
Attualmente, l’A22 consiglia caldamente di limitare al minimo gli spostamenti verso nord a partire da Trento. in più, di utilizzare deviazioni ampie attraverso il passo del Tarvisio e Salisburgo.
La Protezione Civile del Trentino ha allestito una sala operativa e la Polizia Stradale ha mobilitato cento pattuglie per gestire l’emergenza e monitorare la formazione di code, che potrebbero portare all’anticipazione delle uscite obbligatorie nelle stazioni autostradali precedenti.
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