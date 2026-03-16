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L’album di Rose Villain “Radio Vega” ottiene la certificazione di disco di platino

di Italpress - 16 Marzo 2026

MILANO (ITALPRESS) – L’ultimo album di Rose Villain, “Radio Vega” ottiene oggi la certificazione di disco di platino. Con il raggiungimento di questo traguardo, tutta la trilogia discografica dell’artista – “Radio Gotham”, “Radio Sakura”, “Radio Vega” – è ufficialmente certificata platino.

Dopo l’uscita alla fine dello scorso anno della speciale versione “Radio Vega (after dark)”, con l’incoronazione dell’intera trilogia a disco di platino Rose Villain saluta ufficialmente un viaggio che ha caratterizzato una parte importante della sua vita e degli ultimi tre anni. È un cerchio che si chiude, in attesa di posare i primi tasselli di un nuovo percorso, in un nuovo allineamento di battiti, di crescita musicale e di emozioni che amplieranno ulteriormente l’universo creativo di Rose Villain.

-Foto ufficio stampa wordsforyou-

(ITALPRESS).