Cronaca

Femminicidio suicidio a Latisana. Una tragedia che sconvolge tutta la comunità

Ancora un femminicidio: un uomo di 80 anni uccide la moglie e poi si toglie la vita. Latisana sotto shock.

di Marzio Amoroso - 22 Gennaio 2026

Sconvolta la comunità di Latisana per un femminicidio avvenuto nella frazione di Pertegada. Un uomo di 80 anni ha ucciso la moglie di 78 anni prima di togliersi la vita.

Una ricostruzione che prende forma

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la coppia è stata trovata senza vita all’interno della loro abitazione. La dinamica, ancora oggetto di accertamenti, indica che la donna sarebbe stata colpita alla testa con un oggetto contundente, si ipotizza un’ascia utilizzata per tagliare la legna, subito dopo l’uomo si sarebbe poi suicidato. L’intervento dei sanitari del 112 non ha potuto che constatare il decesso di entrambi, mentre i Carabinieri hanno avviato immediatamente i rilievi tecnici.

La scena è stata messa in sicurezza e gli inquirenti stanno lavorando per definire con precisione tempi e modalità dell’accaduto. Non risultano, al momento, segnalazioni pregresse di violenze o conflitti familiari, un elemento che rende la vicenda ancora più difficile da interpretare.

Un contesto che interroga tutti

Il femminicidio di Latisana si aggiunge a un elenco purtroppo sempre più lungo, riporta al centro dell’attenzione il tema della violenza domestica nelle fasce d’età più avanzate. La percezione diffusa che tali episodi riguardino prevalentemente coppie giovani viene smentita da fatti come questo, che mostrano come dinamiche di fragilità, isolamento o deterioramento dei rapporti possano emergere anche in età avanzata. Gli investigatori stanno valutando ogni possibile pista, compresa quella legata a condizioni di salute, stress psicologico o difficoltà quotidiane che potrebbero aver inciso sull’equilibrio della coppia. Nessuna ipotesi viene esclusa.

Una comunità ferita

A Pertegada, frazione tranquilla di Latisana, abituata a ritmi lenti, la notizia è stata accolta con incredulità. I vicini descrivono una coppia riservata, presente ma mai al centro di tensioni visibili. Il silenzio che avvolge la casa teatro della tragedia racconta più di molte parole, un vuoto improvviso, difficile da colmare.

Le indagini

Le autorità continueranno nelle prossime ore a raccogliere elementi utili per chiarire definitivamente la dinamica. Saranno gli esami medico‑legali a fornire ulteriori dettagli, mentre la Procura di Udine coordina le attività investigative.