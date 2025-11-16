Primo Piano

Le Atp Finals ancora a Sinner: una grande vittoria contro Alcaraz

di Lino Sasso - 16 Novembre 2025

La vittoria di Sinner alle Atp Finals consacra definitivamente l’azzurro come uno dei grandi protagonisti del tennis mondiale di sempre. A Torino, davanti a un pubblico in delirio, Jannik Sinner ha conquistato per il secondo anno consecutivo il titolo di Maestro, battendo in finale Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6, 7-5 in due ore e un quarto di gioco. Un successo che entra nella storia e che conferma la straordinaria crescita dell’italiano, capace di imporsi ancora una volta contro uno dei rivali più forti della nuova generazione. La finale tra Sinner e Alcaraz ha mantenuto tutte le promesse. I due si sono affrontati a viso aperto, dando vita a una partita di livello altissimo, ricca di scambi durissimi e colpi spettacolari. Lo spagnolo ha messo in mostra un dritto devastante, come nelle migliori giornate, ma Sinner ha risposto sempre con lucidità, potenza e quella solidità mentale che lo ha contraddistinto per tutto il torneo.

La finale contro Alcaraz

Nel primo set, la prima vera svolta arriva sul 6-5 per Alcaraz, quando lo spagnolo si procura una palla break che è anche un set point. Sinner, come già accaduto nelle giornate precedenti, si affida alla battuta per uscire dai momenti più delicati. E lo fa con una seconda angolata potentissima, che sorprende Alcaraz e rimette tutto in equilibrio. Al tie-break, l’italiano sale di livello: gioca più deciso, più preciso, e chiude 7-4. Per lui arriva così un record storico: 18 set consecutivi vinti alle Atp Finals.

Il secondo set sembra iniziare in salita. Sinner perde il servizio in apertura, complici due doppi falli e percentuali basse di prime palle. Alcaraz vola sul 2-0, ma è solo un passaggio a vuoto. Dal terzo gioco Jannik ritrova ritmo e fiducia, rimanendo agganciato allo spagnolo fino al momento decisivo: il contro-break arriva sul 3-3 e la partita torna completamente aperta. Il settimo gioco del set è probabilmente il più intenso dell’incontro. Sinner deve annullare un’altra palla break, ancora una volta servendo una seconda rischiosa. Lo scambio si allunga e a sbagliare è Alcaraz, facendo esplodere il pubblico. Jannik, carico come raramente lo si è visto, chiede l’applauso a scena aperta.

Il punto che consegna a Sinner la vittoria delle Atp Finals

Sul 6-5 Sinner, con Alcaraz al servizio, arriva la palla break che è anche match point. Lo scambio è durissimo, tiratissimo, finché lo spagnolo non sbaglia. È il punto che consegna a Sinner una nuova, straordinaria vittoria alle Atp Finals di Torino. Jannik è ancora il Maestro dei Maestri. E questa volta, la sensazione è che siano solo le prime pagine di una storia ancora più grande.