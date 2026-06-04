Cronaca

Mafia, il gip di Firenze archivia le accuse a Marcello Dell’Utri

Marina Berlusconi: "Teorema ha partorito una montagna di carta straccia"

di Paolo Diacono - 4 Giugno 2026

Il gip di Firenze archivia le accuse a carico di Marcello Dell’Utri di essere tra i presunti mandanti delle stragi di mafia del 1993. Per i giudici non ci sono elementi concreti che mettano in correlazione e dimostrino al di là di ogni ragionevole dubbio i presunti contatti o rapporti diretti tra le cosche mafiose, Cosa Nostra e Silvio Berlusconi per il tramite, secondo le accuse, di Marcello Dell’Utri. Che, all’epoca dei fatti, era collaboratore strettissimo del Cavaliere.

Il gip archivia Dell’Utri sulle accuse di mafia

A firmare l’archiviazione delle accuse a Marcello Dell’Utri sui presunti rapporti con la mafia è stata la giudice per le indagini preliminari di Firenze Patrizia Martucci. Siamo arrivati alla sesta archiviazione sul caso. E Forza Italia, pur dicendosi soddisfatta, insorge. Anche perché tra le altre cose il decreto porta la data del 15 gennaio scorso. A cominciare dal leader Antonio Tajani: “Ci sono volute sei archiviazioni per accertare e confermare la totale estraneità di Silvio Berlusconi e Marcello Dell’ Utri alle stragi di mafia del ’93 a Firenze. Altro che mandanti occulti”.

La reazione di Marina Berlusconi

La decisione del gip su Dell’Utri ha sollevato la fiera reazione di Marina Berlusconi. “È la sesta volta che l’assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla. È la sesta volta che viene archiviata, come sempre su richiesta stessa dei pubblici ministeri”. E non basta: “È un risultato che non stupisce, visto che parliamo di un teorema giudiziario e mediatico costruito non con il cemento delle prove ma con il fango del pregiudizio ideologico”. Ma quindi: “Stupisce, e molto, che il decreto di archiviazione del tribunale di Firenze risalga a gennaio e che se ne sappia qualcosa soltanto oggi. Viene da chiedersi: se l’esito fosse stato opposto, per leggerlo sui giornali ci sarebbero voluti cinque mesi o sarebbero bastate cinque ore, se non cinque minuti?