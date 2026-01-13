Cronaca

Giallo Federica scomparsa a Roma: indagato il marito

Incongruenze sul racconto del marito che tende ad avvalorare l'allontanamento volontario: le telecamere lo smentiscono

di Giorgio Brescia - 13 Gennaio 2026

Una immagine di Federica Torzullo. Si indaga per omicidio per la scomparsa di Federica Torzullo, la 41enne della quale non si hanno notizie dall'8 gennaio scorso. Ad aprire il fascicolo la Procura di Civitavecchia. Le indagini sono scattate subito dopo la denuncia di scomparsa da parte del marito. I carabinieri sono entrati nella casa della donna per i rilievi e l'abitazione è stata successivamente sequestrata. Si stanno seguendo tutte le piste. L'ipotesi per cui si indaga è omicidio ma al momento non ci sarebbero riscontri, né tracce della donna

Giallo a Roma e nei Castelli Romani ove prosegue la ricerca di una donna di 41 anni, Federica Torzullo, scomparsa da cinque giorni, da quando è uscita di casa ad Anguillara Sabazia nella serata dell’8 gennaio senza dare più notizie.

I carabinieri hanno aperto un fascicolo e ora indagano anche per omicidio dopo che il suo telefono è risultato spento e nessuna traccia è emersa dai primi accertamenti. La Procura ha disposto il sequestro dell’abitazione per rilievi approfonditi, mentre vigili del fuoco e unità specializzate perlustrano aree urbane e campestri.

I familiari chiedono risposte veloci e ogni segnalazione utile per ritrovare Federica. Il caso alimenta l’allarme sociale su sicurezza e violenza di genere nei primi giorni del 2026.

La scomparsa di Federica a Roma: gli ultimi contatti

Federica Torzullo, alta circa 1,80 m con capelli castani e occhi scuri, alcuni tatuaggi sul corpo, è scomparsa la sera dell’8 gennaio da Anguillara Sabazia, comune sul lago di Bracciano in provincia di Roma, lasciando casa senza documenti ma con il cellulare spento da quel momento.

I familiari non avevano immediatamente allarmato i media, ma hanno sporto denuncia il giorno successivo, dando avvio alle ricerche coordinate dai carabinieri e dai vigili del fuoco.

La zona, frequentata da residenti e turisti nei fine settimana, è stata setacciata in più direzioni, ma finora non sono emerse tracce sicure della donna.

Associazioni per persone scomparse come Penelope hanno diffuso appelli e dettagli fisici per favorire segnalazioni della popolazione, segnalando ogni informazione utile fin dalle prime ore dopo la denuncia.

Le indagini, le ipotesi e gli approfondimenti investigativi

La Procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo di indagine con l’ipotesi di omicidio, decisione che arriva quando elementi preliminari suggeriscono che l’allontanamento volontario risulta poco coerente con le abitudini e il profilo della vittima.

I carabinieri hanno già sequestrato l’abitazione della donna per rilievi tecnici e stanno analizzando ogni possibile elemento nella casa e nelle immediate vicinanze.

Le celle telefoniche evidenziano l’ultimo segnale ricevuto prima che il dispositivo si spegnesse la sera dell’8 gennaio, spingendo gli inquirenti a rafforzare i controlli in quel quadrante urbano e nelle aree esterne.

Tutte le piste restano aperte, ma gli investigatori insistono nel dire che al momento mancano elementi oggettivi che possano consentire di escludere o confermare specifiche ipotesi.

I sospetti, le testimonianze e le dichiarazioni degli inquirenti

Tra gli investigatori, massima cautela, ma è chiaro che alcune incongruenze emerse nei primi racconti raccolti dai familiari e dai conoscenti hanno spinto a mantenere un profilo giudiziario forte sulle indagini.

Nessun dettaglio ufficiale è stato divulgato riguardo a possibili sospetti diretti, ma l’attenzione su contatti recenti e relazioni strette della donna resta alta. In particolare, pare emerse alcune incongruenze del racconto del marito, tendente ad avvalorare la scomparsa volontaria.

Nel frattempo, gruppi di ricerca civica e volontari collaborano con le forze dell’ordine per ampliare la copertura delle perlustrazioni soprattutto nelle zone di campo e di bosco tra Anguillara, Bracciano e le aree verdi attorno al lago.

Questa cooperazione nasce dalla consapevolezza che, anche in assenza di prove certe, ogni segnalazione può risultare decisiva.

La mobilitazione pubblica e gli appelli alla comunità

La comunità di Anguillara e dei Castelli Romani ha risposto con una mobilitazione civile significativa, distribuendo volantini e organizzando gruppi di ricerca spontanei.

Sui social network circolano richieste di aiuto per individuare la donna, con centinaia di condivisioni di foto e descrizioni.

Amici stretti parlano di Federica come di una persona solare e radicata nel territorio, aumentando il senso di inquietudine collettivo per la sua improvvisa sparizione. La partecipazione della cittadinanza è vista dalle autorità come un elemento di supporto prezioso, pur nel rispetto delle indagini ufficiali.

Indagato il marito, casa sequestrata

Nelle ultime ore il “giallo” accelera: la Procura di Civitavecchia ha iscritto il marito di Federica Torzullo, 41 anni, nel registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio in relazione alla sua scomparsa in provincia di Roma.

L’uomo, che aveva denunciato la sparizione il 9 gennaio, è titolare di una ditta di movimento terra e viveva con la donna nella villetta ora posta sotto sequestro dai carabinieri, che hanno anche sequestrato la sua auto e i suoi telefoni per esami tecnici.

Gli investigatori non trascurano nessuna pista ma allo stato attuale l’attenzione è concentrata su elementi del racconto e discrepanze nei dettagli forniti dal marito, che non hanno convinto gli inquirenti circa l’ipotesi di allontanamento volontario della 41enne.

Le telecamere, le ricerche e le conferme investigative

Nel corso delle verifiche è emerso che una telecamera di sorveglianza avrebbe ripreso Federica mentre rientrava in casa nella notte dell’8 gennaio, ma non ci sono immagini della sua uscita, un elemento che complica la ricostruzione degli spostamenti e rafforza il sospetto che la donna non si sia allontanata volontariamente.

Le ricerche, condotte da carabinieri e vigili del fuoco, continuano su più fronti, incluse le aree attorno al lago di Bracciano e altri territori vicini, in parallelo all’analisi dei dati ricavati dai dispositivi sequestrati e alla raccolta di testimonianze.

Il contesto dei reati di violenza di genere nei primi giorni del 2026

La sparizione di Federica Torzullo si inserisce in un quadro di forte preoccupazione per i reati di violenza di genere e scomparse di donne in Italia nei primi giorni del 2026.

Organizzazioni per i diritti delle vittime denunciano una frequenza di casi che richiede risposte più efficaci da parte delle istituzioni e delle forze dell’ordine, mentre la magistratura invita a evitare speculazioni e a concentrarsi sui fatti emersi dalle indagini.

Fin qui, in casi simili, la tempistica delle ricerche e la rapidità di intervento determinanti per l’esito positivo di ogni vicenda.

Ad Anguillara e a Roma, la speranza che il giallo della scomparsa di Federica possa andare a soluzione senza sfociare nella tragedia.