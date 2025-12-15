Attualità

La lebbra in Europa: confermati casi in Romania e Croazia

Chi sono i pazienti: si tratta di una donna a Cluj e un uomo a Spalato. "Bassi rischi di contagio"

di Martino Tursi - 15 Dicembre 2025

In Europa è tornato l’incubo della lebbra. L’ultima diagnosi risaliva a 44 anni fa ma in Romania si è verificato un nuovo caso che è stato confermato dalle autorità sanitarie. Si tratterebbe di un secondo caso. Il focolaio in un salone di massaggi a Cluj-Napoca. Due contagi nei Carpazi, almeno finora, sarebbero stati riconosciuti. Ma ci sarebbe un ulteriore caso in Croazia. L’uomo colpito dal morbo, in questo caso, è stato già posto in quarantena.

La lebbra torna in Europa

L’ultima volta era stata nel 1981. La lebbra sembrava debellata, in tutta Europa. Invece è tornata a far paura. Il caso che preoccupa la Romania sta nella positività ai test di una donna asiatica, proveniente per la precisione dall’Indonesia. Impiegata in un salone di massaggi. Il problema è che altre tre dipendenti della stessa attività avrebbero presentato sintomi simili a quelli accusati della loro collega. Il ministero della Sanità di Bucarest ha confermato la positività e ricostruito la vicenda. La paziente, prima di raggiungere l’Est europeo aveva passato un mese in casa della madre, affetta dal morbo di Hansen.

Preoccupazione anche in Croazia

Dove l’ultimo contagio risaliva all’ormai lontano 1993. E dove, per tutto il ‘900, s’erano denunciati poco più di venti casi complessivi. Il paziente, in questo caso, sarebbe un lavoratore originario del Nepal. Che vive regolarmente nel Paese da un paio d’anni con la sua famiglia. Già avviate tutte le attività di profilassi, quando, una decina di giorni fa, l’uomo si è presentato in ospedale a Spalato con sintomi ritenuti riconducibili alla malattia. La lebbra in Europa è tornata e la preoccupazione inizia a farsi sentire. Ma le autorità sanitarie rassicurano la popolazione. Il rischio di contagio rimane bassissimo e la profilassi funziona.