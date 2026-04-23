Cronaca

Trieste, i 7.000 euro finiti nei rifiuti, una storia curiosa con un lieto fine

Un commerciante triestino recupera 7.000 euro gettati per errore nei rifiuti grazie all’intervento coordinato di Carabinieri e servizio raccolta.

di Gianluca Pascutti - 23 Aprile 2026

A Trieste un episodio insolito ha attirato l’attenzione della cronaca locale, un commerciante ha gettato per sbaglio una busta contenente 7.000 euro in contanti nei rifiuti indifferenziati. Non un gesto clamoroso, ma una distrazione come può capitare a chiunque, trasformata in un caso curioso per l’entità della somma coinvolta. L’uomo, resosi conto dell’errore poco dopo, si è rivolto ai Carabinieri della stazione di via dell’Istria per chiedere aiuto.

La collaborazione tra Carabinieri e servizio rifiuti

La segnalazione ha attivato un intervento rapido e ben coordinato. I Carabinieri hanno contattato il servizio di raccolta rifiuti per individuare il mezzo che aveva svuotato i cassonetti della zona. Il camion compattatore è stato rintracciato in tempi brevi e bloccato prima che il carico venisse trasferito agli impianti di trattamento. Da quel momento è iniziata una ricerca accurata, condotta manualmente tra i sacchi raccolti, con l’obiettivo di recuperare la busta smarrita.

Il ritrovamento dopo due giorni

Dopo circa due giorni di lavoro, la ricerca ha dato esito positivo. La busta contenente i 7.000 euro è stata ritrovata ancora integra e restituita al commerciante. L’episodio, pur nella sua semplicità, ha messo in evidenza l’efficacia della collaborazione tra istituzioni e servizi cittadini, capace di risolvere una situazione che sembrava compromessa.

Una vicenda che racconta la città

La storia dei “7.000 euro nel cestino” non ha toni drammatici né elementi straordinari, ma rappresenta un frammento di vita quotidiana che diventa notizia per la sua particolarità. Il protagonista ha potuto recuperare la somma grazie alla tempestività della denuncia e al lavoro congiunto di chi è intervenuto. Trieste ha seguito la vicenda con curiosità, riconoscendo in questo episodio un esempio concreto di efficienza e attenzione al cittadino.

Un finale semplice e positivo

L’intera vicenda si è conclusa con un ritorno alla normalità, il denaro è stato recuperato, il commerciante ha potuto tirare un sospiro di sollievo e la città ha assistito a una storia che, pur nella sua singolarità, rimane un episodio dal tono leggero e dal finale positivo.