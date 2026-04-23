Esteri

Trump: “Affonderemo ogni nave che mette mine a Hormuz”

Il presidente americano tuona sui social: "Ordine impartito", torna la tensione nello Stretto

di Cristiana Flaminio - 23 Aprile 2026

Donald Trump ha dato ordine di affondare tutte le navi che posizionino mine nello Stretto di Hormuz. Il presidente americano a valanga sui social. Ed è proprio da Truth che Trump lancia l’ennesimo attacco a Teheran. Le parole del tycoon sono chiare e minacciose. E tutte indirizzate al regime degli ayatollah. “Ho ordinato alla Marina degli Stati Uniti di sparare e affondare qualsiasi imbarcazione, per quanto piccola possa essere (le loro navi da guerra sono tutte, 159 in tutto, in fondo al mare!), che stia posizionando mine nelle acque dello Stretto di Hormuz”.

Trump e le navi da affondare a Hormuz

“I nostri dragamine stanno liberando lo Stretto in questo momento”, ha affermato Trump tornando sulla questione Hormuz. “Con il presente ordino che tale attività continui, ma a un livello triplicato”. Con queste parole, il presidente americano punta pure a far scendere dal rullo dell’attualità la notizia che ha monopolizzato l’attenzione globale nelle ultime ore. Ossia il siluramento di John Phelan, segretario proprio alla Marina degli Stati Uniti d’America.

La petroliera Majestic

Mentre Trump tuonava, un’altra nave, intanto, è stata bloccata dalle forze armate americane a Hormuz. Si tratta della Majestic X, petroliera battente bandiera della Guyana. In precedenza si chiamava Phonix ed era stata sanzionata dal dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti nel 2024 per contrabbando di greggio iraniano in violazione delle sanzioni statunitensi contro la Repubblica Islamica. Martedì il presidente Usa Donald Trump ha prorogato il cessate il fuoco, mantenendo però il blocco americano dei porti iraniani. In virtù del quale è avvenuto il blocco.